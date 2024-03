Google se prépare à accélérer l’installation des applications Play Store sur Android

Étant l’un des piliers d’Android, le Play Store bénéficie d’une attention particulière de la part de Google pour ses applications. Cela reçoit des nouvelles à un rythme intéressant et Google va maintenant tester quelque chose de nouveau. Vous souhaitez accélérer l’installation des applications du Play Store sur Android et vous utiliserez quelque chose de très simple pour y parvenir.

Google veut accélérer l’installation des applications

Avec des mises à jour constantes des applications, Android présente une limitation que le Play Store applique au système Google. Un seul peut être installé ou mis à jour à la fois, ce qui peut créer plusieurs fois une file d’attente dans ce processus, ce qui le rend plus long que prévu.

Pour optimiser ce processus, Google semble désormais tester quelque chose de nouveau dans son App Store. D’après ce que nous avons pu voir, il sera bientôt possible d’activer le téléchargement parallèle d’applications Android, quelque chose qui se fera automatiquement et sans intervention de l’utilisateur.

Ce n’est pas encore une option active pour les utilisateurs, mais il était possible de l’activer dans le système Google. La dernière version de l’application Play Store a cette nouvelle fonctionnalité en tête et peut être utilisée pour installer des applications sur Android, mais avec quelques limitations sans intérêt.

Play Store sur Android avec de bonnes nouvelles

D’après ce qui était possible d’utiliser, cette nouvelle fonctionnalité ne peut être utilisée que pour installer des applications sur Android. Les mises à jour des applications sur le Play Store continuent d’être effectuées avec une application à la fois y ayant accès. En revanche, il n’est possible d’installer que 2 applications à la fois, bien qu’il existe un indicateur qui contrôle ce nombre, qui peut alors atteindre un maximum de 5.

Ce qui n’est pas arrivé, et on s’y attendait, c’est que le Play Store gère ce numéro de manière plus intelligente. Avec plus ou moins de bande passante, ce nombre pourrait être contrôlé et augmenté ou diminué pour être plus utile et plus ajustable.

Ce n’est pas la première fois que Google adopte cette approche pour installer des applications sur Android. En 2019, l’installation simultanée d’applications était testée, mais a fini par disparaître. Cette fois, on s’attend à ce qu’il progresse vers sa mise à disposition, même s’il pourrait subir le même sort qu’auparavant.