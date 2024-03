D’abord les étudiants, maintenant les enseignants : les enseignants utilisent ChatGPT pour noter le travail des enfants

En bref : Depuis que le public a mis la main sur ChatGPT, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les étudiants utilisent l’IA générative pour faire leur travail. Mais il semble que les enseignants utilisent également cet outil pour accélérer la correction et développer un programme, malgré les impacts négatifs potentiels que cela pourrait avoir.

Appelé Writeable, le nouvel outil basé sur ChatGPT est conçu pour aider les enseignants de la 3e à la 12e année à évaluer les devoirs des élèves, écrit Axios. Le site Web promet que Writeable permettra de gagner du temps de notation et proposera des suggestions pour des domaines spécifiques d’amélioration. Les enseignants sont censés examiner les commentaires produits par l’IA avant de les remettre à leurs élèves.

Writeable fournit également des suggestions d’invites basées sur l’IA, promettant de générer des invites uniques sur n’importe quel sujet. Il peut même créer des unités de programme « basées sur n’importe quel roman, générer des essais, des devoirs en plusieurs sections et des questions à choix multiples, avec des corrigés inclus ».

Writeable a été acheté par Mifflin Harcourt le mois dernier. Le hardware pédagogique de l’entreprise est utilisé dans 90 % des écoles primaires et secondaires. Son PDG, Jack Lynch, a déclaré : « Nous avons beaucoup d’enseignants qui utilisent le programme et qui en sont très enthousiastes. »

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes sont mécontents du fait que les enseignants utilisent Writeable. Les IA génératives sont encore sujettes aux hallucinations, ce qui n’est pas une bonne chose lorsqu’il s’agit de corriger les devoirs des étudiants ou de créer un programme. Il y a aussi des implications en matière de confidentialité, bien que les créateurs de Writeable disent qu’il « symbolise » les informations des étudiants afin qu’aucun détail d’identification personnelle ne soit soumis au programme d’IA.

L’autre préoccupation est que le fait de s’appuyer sur une IA pour effectuer l’essentiel de la notation réduira la compréhension par les enseignants de chaque élève et de ses besoins. Il pourrait même y avoir des cas d’enfants en difficulté écrivant des essais qui sont des appels à l’aide subtils, que ChatGPT ne parvient pas à repérer.

Le revers de la médaille est que la plupart des enseignants sont extrêmement surchargés de travail et doivent faire face à des écoles surchargées, ce qui pourrait les amener à commettre leurs propres erreurs et à ne pas accorder suffisamment d’attention à certains élèves. Un outil qui allégerait leur charge de travail pourrait être d’une grande aide et donner aux enseignants plus de temps libre pour se concentrer sur d’autres domaines.

Un sondage publié en octobre par la Coalition nationale pour les options dans les écoles publiques a révélé que 45 % des parents ont répondu « oui » lorsqu’on leur a demandé si les écoles primaires et secondaires devraient pouvoir utiliser l’IA pour évaluer les performances scolaires des élèves. Même si ce chiffre représente moins de la moitié, cela ne représente toujours pas une écrasante majorité de participants résistants à un tel projet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :