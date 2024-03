Magnifique cygne blanc royal repéré sur le lac de Garde : les images

Alors qu’elle se promenait le long du lac de Garde, la vétérinaire Daniela Rubino, une de nos lectrices, a photographié une superbe et rare cane sauvage blanche. Normalement, sa couleur typique est marron tacheté. Voici pourquoi cette coloration blanche est due et pourquoi elle représente un potentiel danger.

La cane sauvage blanche. Crédit: Daniela Rubino

Sur le lac de Garde, un magnifique spécimen femelle de cane sauvage (Anas platyrhynchos) avec un plumage presque entièrement blanc a été repéré. C’est la vétérinaire Daniela Rubino qui l’a photographié – elle nous a aimablement permis d’utiliser les images – alors qu’elle se promenait avec ses chiens le long de la côte du grand lac. Elle a vu la cane blanche à deux occasions différentes, à Portese (le 16 février à 12h) et à Salò (le 3 mars vers 16h30), mais ce n’est que lors de la deuxième rencontre que l’oiseau aquatique était à portée de son smartphone, lui permettant de prendre les photos que vous trouverez dans l’article.

Grande passionnée d’animaux, Daniela n’a pas manqué l’occasion d’immortaliser ce volatile insolite ; en effet, elle a immédiatement remarqué que la cane sauvage avait une coloration nettement différente de la normale. Ayant conscience de la valeur de cette observation, elle nous a envoyé les images que nous vous présentons : « Elle flottait tranquillement avec son compagnon, nous observant avec curiosité », a-t-elle déclaré, ne cachant pas son émotion lors de cette rencontre.

La cane sauvage blanche accompagnée d’un mâle. Crédit: Daniela Rubino

Normalement, les femelles de cette cane sauvage commune ont une coloration caractérisée par différentes nuances de marron et des marques tachetées, fortement cryptiques pour permettre la mimétisation dans leur habitat naturel. Elles ont une tache bleue avec des bords blancs sur les ailes.

Une cane sauvage avec la coloration typique. Crédit: Andrea Centini

Les mâles, en revanche, comme c’est souvent le cas chez les canards et les oiseaux en général, ont un plumage beaucoup plus coloré et spectaculaire, surtout lorsqu’ils portent leur plumage nuptial. Ils ont une tête vert émeraude iridescent (qui devient bleue en fonction de l’angle de la lumière) et un collier blanc, tandis que le dos et les flancs alternent entre blanc, gris, argent, miroirs alaires bleus et d’autres magnifiques nuances. C’est une sorte de carte de visite avec laquelle ils communiquent aux femelles qu’ils sont forts et en bonne santé, avec de « bons gènes » à transmettre à leur progéniture. Les canes sauvages ne sont donc pas blanches, comme une spatule ou un cygne sauvage, alors pourquoi la femelle photographiée par notre lectrice présente-t-elle cette couleur curieuse ?

Crédit: Daniela Rubino

Chez les canes sauvages, certains individus peuvent présenter un gène particulier qui entraîne une coloration différente de celle habituelle, plus sombre ou blanchâtre. Il faut rappeler que de nombreux canards domestiques sont des canes sauvages sélectionnées pour avoir un plumage clair ; parfois, ils se croisent avec des canes sauvages, donnant ainsi naissance à des plumages particuliers. La cane sauvage photographiée pourrait également avoir un défaut génétique appelé leucisme ou albinisme partiel. En termes simples, cette condition entraîne une altération de l’enzyme tyrosinase, responsable de la production de mélanine, le composé à la base des couleurs que nous voyons sur la peau, les plumes, les poils, les fourrures, etc.

Cane sauvage femelle avec ses petits. Crédit: Andrea Centini

Chez les animaux albinos, la perte de pigment est totale, ce qui les rend entièrement blancs ; leurs yeux prennent également une couleur rose caractéristique car l’iris perd également sa couleur, laissant entrevoir les vaisseaux sanguins de la rétine. Chez les animaux leucistiques, en revanche, la perte de couleur est seulement partielle. Sur la cane sauvage photographiée sur le lac de Garde, on peut voir quelques traces de la couleur marron typique, mais cela n’indique pas forcément qu’il s’agit d’un véritable leucisme.

Crédit: Daniela Rubino

Pour les animaux, le leucisme ou l’albinisme sont souvent des conditions mortelles, car ils les rendent facilement repérables par les prédateurs, ne pouvant plus compter sur le mimétisme. Ils atteignent rarement l’âge adulte précisément pour cette raison. Heureusement, la cane sauvage mise en vedette dans les images a dépassé la phase la plus critique de sa vie et a maintenant de meilleures chances de survie, même si les renards, les busards des roseaux et autres prédateurs continuent de représenter une menace sérieuse. Il faut rappeler que ces défauts génétiques sont souvent également liés à des problèmes de vision et à d’autres conditions liées à l’exposition aux rayons ultraviolets ; cela est particulièrement vrai pour les animaux à la peau « nue » tels que les cétacés et les éléphants, qui sont plus exposés au risque de cancer de la peau et de lésions. Récemment, un incroyable éléphanteau rose (albinos) a été photographié dans le parc national Kruger, la plus grande réserve naturelle d’Afrique du Sud.