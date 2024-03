Un groupe de scientifiques irlandais a conclu que les « bébés de la pandémie » ont développé une « protection incroyable » contre une maladie courante.

Selon une étude, les confinements imposés par la pandémie de COVID-19 ont provoqué des modifications chez les nouveau-nés qui pourraient les avoir protégés contre les allergies. Les scientifiques ont découvert des différences significatives dans le développement de l’écosystème intestinal des bébés nés alors que les restrictions de distanciation sociale étaient en vigueur, par rapport à leurs homologues d’avant la pandémie.

Comme ils l’ont conclu, les bébés élevés pendant les restrictions de distanciation sociale imposées par la COVID-19 avaient plus de microbes bénéfiques acquis de leur mère après la naissance, ce qui pourrait agir comme une défense contre la maladie.

Selon Sky News, les scientifiques pensent que cela a conduit à ce que les « bébés de la pandémie » présentent des taux de maladies allergiques, par exemple alimentaires, inférieurs à ceux attendus, par rapport aux bébés pré-COVID.

En effet, les résultats montrent des bienfaits pour la santé intestinale des plus jeunes en raison des confinements, notamment des taux d’infection plus bas et une utilisation moindre d’antibiotiques, ainsi qu’une durée plus longue de l’allaitement maternel.

Cette étude offre une nouvelle perspective sur l’impact de l’isolement social précoce sur le microbiome intestinal. En particulier, les taux plus bas d’allergies chez les nouveau-nés pendant le confinement peuvent souligner l’impact du mode de vie et des facteurs environnementaux, tels que l’utilisation fréquente d’antibiotiques, sur l’augmentation des maladies allergiques.

Jonathane Hourihane, pédiatre consultant à l’Children’s Health Ireland Temple Street et co-auteur principal de la recherche, a expliqué en partageant son espoir de « réexaminer ces enfants quand ils auront cinq ans pour voir s’il y a des impacts à long terme de ces changements intéressants dans le microbiome intestinal initial ».

Comment les chercheurs sont-ils parvenus à cette conclusion?

En résumé, l’écosystème de bactéries naturellement présentes dans l’intestin, appelé microbiome, joue un rôle essentiel dans la santé humaine.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de selles de 365 bébés nés au cours des trois premiers mois de la pandémie, les comparant à ceux d’un groupe pré-pandémique. Des échantillons de selles ont été prélevés à six, 12 et 24 mois, et des tests allergiques ont été effectués à 12 et 24 mois.

De plus, des questionnaires en ligne ont été utilisés pour recueillir des informations sur l’alimentation, l’environnement domestique et la santé.

L’étude a révélé des différences significatives dans le développement du microbiome des bébés nés pendant les périodes de confinement, par rapport aux bébés pré-pandémiques.

De plus, il a révélé que seulement environ 5% des bébés en confinement avaient développé une allergie alimentaire au cours de la première année, contre 22,8% dans le groupe pré-COVID.

Seuls 17% des bébés en confinement ont eu besoin d’un antibiotique au cours de la première année. Dans le groupe pré-pandémique, 80% des bébés avaient pris des antibiotiques jusqu’à l’âge de 12 mois.

Alors que nous commençons tous la vie de manière stérile, les communautés de microorganismes bénéfiques qui habitent notre intestin se développent au cours des premières années de vie.

Liam O’Mahony, professeur d’immunologie à l’University College Cork et co-auteur principal, a expliqué qu’ils ont profité des confinements motivés par la COVID-19 « pour étudier le développement du microbiome chez les bébés élevés pendant la période initiale de la pandémie, lorsque des restrictions strictes de distanciation sociale étaient en place ».

Ils ont décidé de le faire, selon ses explications, « parce que la complexité des expositions au début de la vie était réduite, ce qui facilitait une identification plus précise des principales expositions au début de la vie ».

Avant cette étude, il était difficile de déterminer pleinement la contribution relative de ces multiples expositions environnementales et de facteurs alimentaires dans le développement du microbiome au début de la vie. Un résultat fascinant est que, en raison de la réduction des expositions humaines et de la protection contre les infections, seuls 17% des bébés ont eu besoin d’un antibiotique au cours de la première année, ce qui s’est corrélé avec des niveaux plus élevés de bactéries bénéfiques, telles que les bifidobactéries.

Selon les chercheurs, cette étude a « fourni un riche répertoire de données » qu’ils continueront à étudier à l’avenir.