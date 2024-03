La cicatrice métallique d’une étoile lointaine révèle une étoile « cannibale » dévorant des planètes

Le monde astronomique est surprenant, mais aussi très complexe

Image de l’étoile cannibale en orbite dans une lointaine galaxie | Image

L’astronomie détient une connaissance approfondie de l’espace profond. Chaque jour qui passe, de nouvelles recherches nous permettent de découvrir des origines assez controversées à ce sujet. Des formations stellaires très originales, ou des découvertes qui pourraient avoir la clé de la formation de la vie. Maintenant, un groupe de chercheurs a découvert une naine blanche cannibale capable de dévorer les planètes en orbite autour d’elle.

Une naine blanche cannibale

Une équipe de chercheurs dirigée par Stefano Bagnulo a fait une découverte publiée dans The Astrophysical Journal Letters : une naine blanche qui a dévoré, au moins partiellement, l’une de ses planètes. Il s’agit d’un acte de cannibalisme cosmique extrêmement intéressant qui a laissé une cicatrice indélébile à la surface de l’étoile morte avec une cicatrice métallique en elle. Cela nous offre un regard unique sur ce type de situations qui sont courantes chez les naines blanches.

Les naines blanches représentent le dernier stade de l’évolution des étoiles qui, après avoir cessé de fusionner des gaz dans leur noyau, se dilatent en géantes rouges et expulsent ensuite leur matière externe. Ce qui reste est le noyau effondré sous sa propre gravité, formant un objet extrêmement dense connu sous le nom de naine blanche.

Évidemment, ils ne sont pas des êtres vivants, il ne s’agit donc pas de vrai cannibalisme, c’est une façon descriptive d’essayer d’éclairer un phénomène astronomique incroyablement complexe. Il existe des processus incroyablement puissants dans l’univers, tels que la collision de planètes, qui suscite beaucoup d’intérêt pour ce qu’ils peuvent nous apporter.

Naines blanches contaminées, un phénomène particulier

La découverte de cette équipe révèle comment le matériau provenant de la rupture de la planète ne s’est pas dispersé à la surface de l’étoile, mais y est resté. On sait que certaines naines blanches cannibalisent des parties de leurs systèmes planétaires en fin de vie, laissant des cicatrices métalliques à leur surface. Cependant, cette découverte suggère que les naines blanches peuvent survivre à ce processus destructeur, permettant à certaines planètes de continuer à orbiter.

Dans l’atmosphère de certaines naines blanches, comme WD 0816-310, on a détecté une matière planétaire, ce qui les classe dans le groupe connu sous le nom de naines blanches contaminées. On pense que lorsque la matière planétaire tombe sur la naine blanche, elle est dirigée par le champ magnétique de l’étoile, qui retient ensuite le matériau en place, formant ainsi cette cicatrice particulière.

On estime que 97% des étoiles termineront leur cycle de vie en devenant une naine blanche. L’autre option serait de former un trou noir. Il pourrait donc y avoir des millions de systèmes solaires avec des planètes qui auraient pu être des super-terres dans le passé et qui n’abritent actuellement aucune forme de vie.

En savoir plus sur les étoiles et leurs cycles de vie peut également fournir des connaissances applicables à notre planète. Après tout, les processus de fusion nucléaire impliquent de contenir des étoiles miniatures dans des réacteurs spécialisés à cet effet.

Étant donné qu’il s’agit d’un sujet très complexe, nous allons essayer de le résumer :