Accouplement entre deux rorquals communs photographié pour la première fois : les deux mâles sont impliqués

Au large de l’île de Maui (Hawaï), l’accouplement entre deux rorquals a été photographié pour la première fois. Les individus impliqués sont deux mâles. Peut-être que la relation n’était pas consensuelle.

Crédit : Lyle Krannichfeld et Brandi Romano

Pour la première fois, l’accouplement entre deux rorquals à bosse (Megaptera novaeangliae), magnifiques cétacés mysticètes connus du grand public pour leurs sauts hors de l’eau et leurs chants iconiques, a été photographié. Un article scientifique récemment publié a révélé comment ces mammifères marins « chantent » sous l’eau. Les photographies de cette première copulation jamais documentée entre des rorquals à bosse sont exceptionnelles en raison du fait que les protagonistes sont deux mâles. Mais il y a un détail à prendre en considération. Bien que l’homosexualité soit bien documentée chez les animaux sauvages, le comportement observé pourrait avoir une signification très différente de ce que nous pourrions imaginer. Le rorqual à bosse monté était en très mauvaise santé, paraissant maigre, blanchi et plein de parasites, probablement en raison d’une grave blessure à la bouche causée par l’impact d’un navire. Il est donc possible qu’il ne désirait pas du tout l' »attention » de l’autre mâle, qui l’a pénétré uniquement en surface dans la cavité génitale (les mâles des baleines ont le pénis dans une poche ventrale qui est extrait pour l’accouplement). En d’autres termes, il n’était probablement pas une relation consensuelle.

Les deux photographes Lyle Krannichfeld et Brandi Romano ont documenté la première copulation entre les rorquals à bosse. Ils ont eu l’opportunité de le capturer en photo le 19 janvier 2022 au large de Maui, la deuxième plus grande île de l’archipel d’Hawaï (États-Unis). Les deux photographes étaient en excursion récréative lorsqu’ils ont remarqué les deux mammifères marins et ont éteint le moteur (il est illégal de s’approcher à moins de 100 mètres des baleines à Hawaï). Les deux baleines se sont approchées volontairement du bateau et ont fait quelques tours autour de celui-ci ; cela a permis aux photographes d’immerger leurs caméras pour capturer des clichés rapprochés (il est également interdit de nager avec les baleines). Pendant l’observation, l’une des deux rorquals à bosse s’est placée au-dessus de l’autre en la maintenant en position avec ses longues nageoires pectorales (d’où le nom scientifique de l’espèce) et a commencé la tentative d’accouplement. Ainsi, Krannichfeld et Romano ont pu obtenir les clichés extraordinaires que vous voyez sur cette page.

Crédit : Lyle Krannichfeld et Brandi Romano

Conscients d’avoir documenté quelque chose d’inhabituel, les deux photographes ont envoyé les images à la docteure Stephanie H. Stack de la Pacific Whale Foundation, qui a non seulement confirmé qu’il s’agissait de la toute première copulation entre rorquals à bosse jamais observée, mais aussi que les deux protagonistes étaient deux mâles. Comme précisé, le comportement pourrait avoir été favorisé par les mauvaises conditions de santé de la seconde baleine, bien qu’il ne puisse pas être exclu que ces approches soient communes chez l’espèce.

Les chercheurs expliquent que le comportement sexuel non reproductif peut avoir plusieurs significations, parmi lesquelles « l’apprentissage ou la pratique de comportements reproductifs, la création ou le renforcement de relations de dominance, la formation d’alliances sociales et/ou la réduction de la tension sociale », comme indiqué dans l’article scientifique. Les détails de l’étude « An observation of sexual behavior between two male humpback whales » ont été publiés dans la revue spécialisée Marine Mammal Science. Récemment, une autre étude a révélé que près de 7 000 rorquals à bosse de la population du Pacifique Nord sont morts ces dernières années à cause de la chaleur anormale.