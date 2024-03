Les usines d’hydrogène du futur détiendraient un pouvoir important : lutter contre le changement climatique

Le monde se trouve dans une situation assez compliquée. Le changement climatique est l’une des principales préoccupations mondiales et la lutte contre celui-ci devient un véritable sujet commun pour les grands pays du monde. Ainsi, l’un des gaz qui préoccupe le plus est les émissions de dioxyde de carbone. Cependant, une équipe de chercheurs a réussi à créer deux usines capables de capturer le CO2 des océans grâce au processus d’électrolyse.

Ils ont réussi à construire une usine d’élimination du dioxyde de carbone capable d’éliminer 3 650 tonnes de CO2, tout en produisant 105 tonnes d’hydrogène vert. Cette avancée fait partie de deux programmes pilotes en cours, l’un à Los Angeles et l’autre à Singapour, dans le but de réduire l’eau de l’océan Pacifique. Il s’agit d’un projet commun entre l’UCLA et l’Agence nationale de l’eau de Singapour, comme l’expliquent sur le blog de l’UCLA.

World’s largest ocean-based #carbondioxide removal plant to be built in #Singapore

When fully completed, Equatic-1 will be equipped to remove 10 metric tons of carbon dioxide per day from seawater and the atmosphere. pic.twitter.com/4fUFm5AMeD

— Hans Solo (@thandojo) Février 28, 2024