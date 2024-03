Plusieurs scientifiques montrent la température optimale pour la vie sur notre planète : nous en sommes loin

C’est la température à laquelle la vie serait optimale sur Terre

La température de la Terre n’a pas toujours été la même

Nous vivons dans un monde qui se réchauffe lentement jusqu’à des niveaux alarmants. L’augmentation des températures est due à différentes causes, telles que le changement climatique naturel, celui causé par les effets anthropiques et ceux d’un cycle solaire véritablement chaud. Nous remarquons que l’hiver est de plus en plus court, les périodes chaudes de l’année durent plus longtemps et les périodes de transition n’existent pratiquement pas. Ainsi, nous sommes dans une période de changements que nous devons inévitablement vivre au quotidien, mais… quelle est la température optimale pour la vie? Nous parlons de cette température qui permet à la vie de s’épanouir dans tous ses aspects, tant au niveau de la société humaine et de son développement que sur le plan personnel.

Voyons dans quelle plage de températures se situe l’idéal pour que nous puissions nous développer de manière acceptable et pourquoi c’est un problème de ne pas y être. De plus, cela nous aidera également à découvrir si les autres animaux se trouvent également à l’aise dans la même plage de température.

L’espace optimal pour la vie sur Terre

Les 20 °C sont considérés comme la température idéale pour la vie sur Terre. À cette température, les humains et autres êtres vivants, y compris les animaux, les plantes et les microbes, peuvent effectuer leurs processus biologiques de manière efficace. La chaleur excessive rend notre libération de chaleur moins efficace, et il en va de même pour d’autres espèces, ce qui pourrait empirer si le changement climatique s’accélère encore davantage. C’est ce qu’affirme un article de The Conversation publié par des biologistes experts tels que Mark John Costello et Ross Corkrey, qui recueillent des données provenant de nombreuses autres études.

En général, nous constatons que malgré notre lutte contre le changement climatique, la température continue d’augmenter et elle est maintenant 2,45 degrés plus chaude qu’au XIXe siècle. Cela peut sembler lent, mais c’est toujours préoccupant. La température globale de la planète pourrait sembler basse, car nous parlons d’environ 14,85 °C, mais il convient de prendre en compte qu’il s’agit d’une moyenne arithmétique qui ne fournit pas d’informations ajustées sur les régions les plus peuplées de la planète.

La relation entre les espèces et la température peut être décrite par une courbe asymétrique en forme de cloche. Les processus biologiques augmentent avec la température jusqu’à atteindre un point optimal, puis diminuent rapidement lorsqu’elle dépasse un certain seuil de chaleur. Cela est particulièrement évident dans les zones équatoriales, où la diversité des espèces est moindre en raison des températures élevées dépassant les 20 °C, tandis que les zones subtropicales offrent des conditions plus favorables à la biodiversité.

Dans notre pays, il existe des applications pour connaître l’état de la flore en raison de l’augmentation des températures et qui permettent de comparer les changements par rapport au passé.

Une étude en Tasmanie, soutenue par le modèle de Corkrey (co-auteur de l’article), a confirmé que les 20 °C sont optimaux pour les processus vitaux des microbes et autres êtres vivants. Cependant, l’augmentation mondiale de la température représente un défi exceptionnel, car elle limite non seulement l’existence de certaines espèces animales, mais a également un impact négatif sur les processus biologiques humains.

La limite de température pour la survie de la plupart des êtres vivants sur notre planète est d’environ 42 °C. Au-delà de ce point, la vie telle que nous la connaissons commence à rencontrer de sérieuses difficultés pour subsister. Par conséquent, maintenir un climat stable et des températures dans des plages optimales est la clé de la continuité de la vie sur notre planète. Des efforts sont déployés pour mettre fin à la pollution et ainsi contribuer à un retour à des climats plus tempérés, mais il s’agit d’un processus lent et difficile avec de nombreux problèmes inhérents à notre propre mode de consommation.

En résumé, voici les points clés :