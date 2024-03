L’identifiant Apple peut être appelé compte Apple pour contourner une limitation

L’identifiant Apple est le seul outil fourni par Apple pour authentifier l’utilisateur sur ses plateformes et services. Il est efficace jusqu’à ce que vous deviez « fusionner » deux comptes ou plus. Et il existe de nombreux scénarios dans lesquels l’utilisateur a besoin de plusieurs comptes. A ce titre, et selon certaines informations, la firme de Cupertino réfléchirait à un changement profond de l’outil et lui donnerait le nom de Comptes Apple.

Quand l’identifiant Apple est-il apparu ?

L’identifiant Apple permet aux utilisateurs de se connecter aux services Apple. C’est une partie tellement familière de l’utilisation de l’écosystème Apple que nous ne pensons même pas à l’importance de ce système. Tout est bien organisé jusqu’au moment où il faut combiner deux (ou plus) identifiants Apple. Et… eh bien, ce n’est pas possible !

En remontant le temps, on ne se souvient même pas de l’époque où le monde numérique nous obligeait à nous « connecter », à utiliser un service, une application, à disposer d’un espace « à nous », en ligne. L’identifiant Apple d’Apple est encore plus difficile à placer sur la chronologie.

Il existe un exemple de connexion à l’eWorld en échec dans les années 90 ou à AppleLink réservé aux revendeurs dans les années 80. Cependant, la première fois que les utilisateurs ont dû se connecter à quelque chose, c’était avec iTools en 2000. Même à cette époque, ce service était gratuit, donc il il n’y avait pas de dossier de carte de crédit associé, et par conséquent moins de besoin de sécurité.

Puis l’iTunes Music Store est apparu en 2003 et il est devenu nécessaire de se connecter plus fréquemment. Et formellement, à cette époque, cela s’appelait Apple ID. Bref, l’identifiant Apple est utilisé comme outil depuis plus de 20 ans… on ne sait pas vraiment, mais il doit avoir plus de 30 ans !

Les comptes Apple remplaceront l’identifiant Apple

Apple envisagerait de changer le nom de l’identifiant de connexion en comptes Apple. Ce changement, qui sera très profond, puisqu’il s’agit d’un outil et d’une plateforme pilier de la sécurité d’Apple, pourrait avoir lieu d’ici la fin de 2024. Ceci, à condition que la nouvelle structure arrive à temps pour être lancée avec le prochain iOS 18. et la prochaine version de macOS.

Bien sûr, de la part d’Apple, il n’y a toujours aucun détail sur le fait que cela est sur le point de se produire.

S’il ne s’agit pas simplement d’un changement de marque cosmétique, Apple modifie ou améliore peut-être l’identifiant Apple d’une manière qui justifie sa distinction par rapport au modèle précédent. Cependant, au-delà de permettre enfin la fusion des identifiants ou de lier d’une manière ou d’une autre l’identifiant à une implémentation plus large de la carte Apple, il est difficile de deviner quelles autres fonctionnalités cela pourrait apporter.