Comment est né le mème hamster triste : qui raconte notre incapacité à être dans le monde

Les memes les plus populaires du web: histoire et curiosités

Le meme du hamster triste a commencé à circuler sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. L’image est très simple: il y a un petit hamster aux yeux écarquillés qui rappelle toutes les fois où nous avons été incapables de faire face à la vie quotidienne.

C’est le meme de ces semaines. Un petit hérisson qui regarde fixement la caméra avec ses deux immenses yeux. Peut-être le fruit d’un ajustement graphique. En tant que bande sonore, on retrouve Woe Is Me! de Richard Myhill, joué avec un instrument à cordes. L’image est très déformée mais l’animal protagoniste du meme est normalement connu sous le nom de hamster russe, Phodopus campbelli. La version anglaise se trouve sous le nom de sad hamster.

Selon le site Know Your Meme, la première apparition a eu lieu sur X (auparavant Twitter) le 9 avril, publiée par le compte DoguinhoDoLink qui s’occupe habituellement des memes et des spams. Ici, le succès a été minime, juste quelques centaines de likes. Puis il est arrivé sur TikTok. Les vidéos que l’on peut trouver avec les audios originaux de ce meme se comptent par dizaines de milliers.

Comment fonctionne le meme du hamster triste

Sur TikTok, vous pouvez trouver des milliers de vidéos dans lesquelles ce petit hamster représente les jeunes adultes incapables de faire face aux problèmes liés à la vie quotidienne. Le hamster triste apparaît après que nous ayons eu un accident et que quelqu’un nous demande de remplir le constat amiable. Ou encore, lorsque nous voulons prendre l’Easter-egg au supermarché même si nous avons 34 ans.

C’est lorsque nous devons appeler pour commander deux pizzas et que nous ne savons pas quelle offre choisir dans le menu. C’est aussi lorsque nous semblons trop jeunes pour occuper un poste dans une entreprise ou exercer une profession. Bref, lorsque nous nous rendons compte que peut-être la vie adulte n’est pas faite pour nous.

Malheureusement, ces derniers jours, le meme du hamster triste s’est un peu sali, du moins en Italie. Il n’est plus utilisé pour raconter des moments où nous nous sentons inadéquats mais simplement des moments tristes. Quoi qu’il en soit, il connaît un certain succès même sur les comptes les plus institutionnels. Il est apparu sur le profil de l’Inter et sur celui du Real Madrid. Nous vous laissons ici une des bases les plus utilisées. Si vous cliquez sur l’audio, vous pouvez trouver tous les autres memes. Cette seule vidéo a dépassé les 26 millions de vues.