Comment définir Microsoft Copilot comme assistant par défaut sur Android

Les applications et les outils d’IA connaissent un progrès constant. Gemini, la nouvelle version de Google, remplace désormais Assistant sur certains smartphones Android fonctionnant sous Android 12 et supérieur. Donc, si vous avez un smartphone qui ne peut pas exécuter Gemini, vous pouvez toujours utiliser l’assistant AI de Microsoft – Microsoft Copilot.

Désormais, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes ne s’entendent pas avec Gemini, principalement à cause des tâches que l’ancien Assistant Google pouvait exécuter. Comme Gemini ne peut pas encore tout faire, la recherche d’autres assistants est toujours en cours. Microsoft a saisi cette excellente opportunité pour permettre aux gens d’utiliser et d’essayer son service d’assistant AI, Microsoft Copilot.

Définir Microsoft Copilot comme assistant par défaut sur Android

L’application Microsoft Copilot est désormais disponible pour les appareils Android. Cependant, comme l’a souligné le collaborateur principal de premier plan, Mishaal Rahman, sur X (anciennement Twitter), la version bêta de Microsoft Copilot peut maintenant être définie comme votre application d’assistant par défaut sur votre smartphone Android. Il a également déclaré que, à partir du numéro de version 27.9.420225014, vous pouvez invoquer Microsoft Copilot en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé.

Bien sûr, en dehors de l’invocation de l’application Copilot en utilisant le bouton d’alimentation, elle ne fait rien d’autre. Mais cela ne signifie pas que Microsoft ne rendra pas Copilot plus intelligent et prêt à répondre à diverses commandes vocales que vous lui lancerez. Ils travaillent sûrement dessus et nous pouvons nous attendre à ce qu’il devienne un assistant vocal entièrement fonctionnel dans les prochains jours, voire mois, à ce stade. Bien sûr, Microsoft se fera un plaisir de l’annoncer lorsque ces fonctionnalités seront prêtes.

Désormais, si vous prévoyez de tester et d’essayer Microsoft Copilot comme assistant par défaut sur votre Android, nous avons répertorié les étapes que vous pouvez suivre:

Tout d’abord, lancez le Google Play Store sur votre smartphone Android. Désormais, recherchez l’application Microsoft Copilot. Quand vous trouvez l’application, faites défiler un peu et appuyez sur l’option Rejoindre la version bêta. Au bout de quelques instants, lorsque vous avez rejoint avec succès le programme bêta, appuyez sur le bouton Installer. Ou, si vous avez d’abord installé l’application puis sélectionné l’option Rejoindre la version bêta, vous obtiendrez une mise à jour pour l’application Microsoft Copilot.

Définir Microsoft Copilot comme assistant par défaut

Lancez l’application et appuyez sur le bouton Continuer. Accordez-lui les autorisations de localisation lorsque cela est demandé. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur l’option Se connecter en haut à gauche de l’application. Vous pouvez activer ou désactiver le Switch Utiliser Chat GPT-4 si vous souhaitez utiliser le modèle d’IA plus récent ou simplement le laisser si vous préférez utiliser le mode précédent. Désormais, ouvrez l’application Paramètres sur votre smartphone. Faites défiler et appuyez sur la section Applications. Désormais, choisissez l’option Applications par défaut. Dans cette liste, appuyez sur l’option Application d’assistant numérique. Vous verrez une liste d’autres options en fonction des applications que vous avez installées. Appuyez simplement sur Copilot. Vous devrez accepter un message contextuel indiquant qu’il pourra lire vos données. Une fois que vous avez accepté, Copilot est désormais votre assistant numérique par défaut sur votre smartphone Android. Désormais, lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation ou utilisez le geste de balayage intérieur en bas à gauche, vous pouvez invoquer l’assistant numérique Copilot sur votre smartphone.

Pensées finales

Voilà, la manière simple et facile d’obtenir Copilot sur votre smartphone Android et de le définir comme votre assistant numérique par défaut sur votre smartphone. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que Microsoft fasse fonctionner Copilot dans la lignée de Google Assistant. Cependant, il n’est pas trop loin que Copilot sur Android devienne un assistant encore plus intelligent.