Smog et pollution atmosphérique, effets sur la santé cardiaque même en deçà du seuil d’alerte

La mauvaise qualité de l’air augmente le risque de maladies cardiovasculaires telles que l’ischémie, l’arythmie et l’insuffisance cardiaque : selon une nouvelle étude, même ceux qui vivent dans des zones où les niveaux de particules fines (PM2,5) sont inférieurs au seuil de sécurité fixé par l’OMS (5 µg/m3) courent le risque d’être hospitalisés.

Le smog et l’air pollué augmentent significativement le risque de développer des maladies cardiovasculaires et ont des effets qui persistent pendant au moins trois ans, avec un impact durable sur la santé cardiaque. C’est ce qui ressort des résultats d’une nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal, alors que de nombreuses parties de l’Italie, comme Milan et plusieurs provinces de la Plaine du Pô, ont mis en place des restrictions de la circulation et d’autres interdictions dans le but de réduire les niveaux de particules fines (PM2,5) en attendant les pluies.

Selon la nouvelle recherche, même ceux qui vivent dans des zones où la concentration de PM2,5 est inférieure à 5 µg/m3, donc en dessous du seuil de sécurité établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont plus de chances de développer des maladies cardiovasculaires (ischémie, arythmie et insuffisance cardiaque), comme le montrent « les augmentations considérables du risque d’hospitalisation » relevées par la recherche. Cela indique que même des concentrations qui ne dépassent pas les limites de sécurité fixées par l’OMS pourraient ne pas être suffisantes pour protéger la santé publique.

Les effets du smog sur la santé cardiaque

L’exposition aux particules fines (PM2,5) augmente le risque d’hospitalisation pour des maladies cardiovasculaires telles que l’ischémie, l’arythmie et l’insuffisance cardiaque. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche dirigée par des experts de la Harvard TH Chan School of Public Health de Boston, dans le Massachusetts, qui, dans le cadre d’une enquête menée de 2000 à 2016, sur près de 60 millions de personnes, tous bénéficiaires du programme d’assurance santé Medicare âgés de 65 ans ou plus, a observé une augmentation des taux de première hospitalisation pour des maladies cardiovasculaires déjà à des concentrations de PM2,5 inférieures au seuil de sécurité de 5 µg/m3 fixé par l’OMS.

Le terme PM2,5 désigne les particules fines, c’est-à-dire toutes les particules ou poussières d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns (environ un centième de l’épaisseur d’un cheveu humain) qui restent en suspension dans l’air et peuvent être respirées, pénétrant dans les alvéoles pulmonaires et le sang, et franchissant également la barrière hémato-encéphalique. Les principales sources de PM2,5 liées à l’activité humaine sont les gaz d’échappement des moteurs à essence ou diesel, les émissions industrielles et l’utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage domestique (charbon, bois et mazout).

Pour estimer la corrélation entre différents niveaux de particules fines et le risque d’hospitalisation pour des maladies cardiovasculaires, les chercheurs ont évalué le niveau moyen d’exposition au PM2,5 des participants à l’étude, en croisant les informations sur leur lieu de résidence avec les données sur la concentration de polluants dans l’air, y compris les mesures satellitaires et celles obtenues par la surveillance sur le terrain. Chaque participant a été suivi chaque année, jusqu’à la première hospitalisation pour l’une des maladies cardiovasculaires étudiées, ou jusqu’au passage ou à la fin de la période de l’étude en 2016, selon la première situation survenant.

De l’analyse, il ressort que l’exposition moyenne sur trois ans au PM2,5 est associée à une augmentation du risque relatif de première hospitalisation pour une maladie cardiovasculaire, selon une courbe exposition-réponse qui « augmente de manière monotone », expliquent les auteurs de l’étude, suggérant qu’il n’y a pas de seuil sûr pour la santé cardiovasculaire globale. Plus précisément, par communiqué à la plage d’exposition la plus basse (comprise entre 0 et 5 µg/m3), le risque d’hospitalisation augmentait déjà avec des expositions comprises entre 5 et 6 µg/m3, étant plus élevé de 1,29 fois avec des expositions entre 9 et 10 µg/m3.

Augmentation du risque relatif de première hospitalisation pour des maladies cardiovasculaires (composite CVD) et des maladies cardiovasculaires individuelles aux diverses expositions au PM2,5 / Crédit : Yaguang Wei et al., BMJ 2024

En termes absolus, l’analyse a indiqué que le risque d’hospitalisation pour des maladies cardiovasculaires est passé de 2,59% avec des expositions à des niveaux de PM2,5 égaux ou inférieurs à 5 µg/m3 à 3,35% avec des expositions comprises entre 9 et 10 µg/m3. « La cardiopathie ischémique, la maladie cérébrovasculaire, l’insuffisance cardiaque et l’arythmie ont présenté les augmentations les plus considérables du risque absolu d’hospitalisation associé au PM2,5 », précisent les auteurs de l’étude.

Augmentation du risque absolu de première hospitalisation pour des maladies cardiovasculaires (composite CVD) et des maladies cardiovasculaires individuelles aux diverses expositions au PM2,5. La cardiopathie ischémique, la maladie cérébrovasculaire, l’insuffisance cardiaque et l’arythmie ont montré les augmentations les plus considérables / Crédit : Yaguang Wei et al., BMJ 2024

De l’analyse, l’équipe explique également que l’effet du PM2,5 persiste pendant au moins trois ans après l’exposition, suggérant un impact durable sur la santé cardiovasculaire. « Nos résultats sont cohérents avec une récente étude qui a rapporté des associations très comparables entre l’exposition à long terme au PM2,5 et la mortalité par cardiopathie ischémique et maladie cérébrovasculaire (augmentation du risque de 23% et 24% respectivement pour chaque augmentation de 10 µg/m3 dans l’exposition à long terme au PM2,5) », ajoutent les chercheurs. « Nos résultats montrent également des associations positives entre l’exposition chronique au PM2,5 et les risques d’insuffisance cardiaque et d’arythmie, indiquant que ces deux sous-types de maladies cardiovasculaires sont ceux qui ont le plus tendance à se développer chez les personnes exposées au PM2,5 ».