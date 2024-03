Gants intelligents : la future révolution qui peut t’aider à apprendre de nouvelles facultés

Il s’agit de gants vraiment intéressants et qui pourraient avoir une infinité d’applications

Il est possible que les gants haptiques fassent partie de notre avenir | Image: DALL-E

La technologie haptique n’est pas quelque chose de nouveau. Au contraire, nous avons de nombreux gadgets qui nous permettent déjà de découvrir ce type de technologies. Rien qu’en regardant nos casques, ordinateurs et téléphones portables, ils sont dotés de technologies haptiques qui nous permettent d’améliorer l’immersion. Cependant, des gants ont été développés qui pourraient être la clé pour un apprentissage beaucoup plus profond et intéressant.

Les gants haptiques: les wearables intelligents du futur

Les chercheurs du MIT ont développé des gants intelligents capables de fournir une rétroaction haptique personnalisée, comme ils le décrivent dans un article qu’ils ont publié, ils pourraient être la clé des processus d’apprentissage du futur. Cette technologie, qui permet de simuler le toucher et la pression d’objets réels comme le font d’autres capteurs haptiques, élargit considérablement les possibilités d’amélioration de l’interaction humaine avec les environnements virtuels et l’apprentissage de compétences physiques, rendant celui-ci beaucoup plus accessible à tous.

Ressentir la texture d’un tissu en touchant nos doigts ou la force d’un bouton en étant appuyé, même s’il n’existe pas réellement dans notre espace, voilà ce que permet l’immersion qu’offrent ces gants. Cela est rendu possible grâce aux capteurs haptiques intégrés dans les gants grâce à une technique de broderie numérique qui constitue une véritable révolution en ce qui concerne ce type de capteurs.

La précision est telle qu’un professeur de piano a pu jouer une mélodie correctement, guidé uniquement par les sensations générées par les gants. Cette réalisation pourrait également être très utile pour la formation des chirurgiens, des pompiers ou des pilotes, qui pourraient pratiquer et perfectionner leurs compétences dans des environnements sécurisés et contrôlés. Bien qu’il soit en cours d’étude pour améliorer la technologie et étendre son utilité à de nombreuses autres professions. Certains experts prédisent déjà que la révolution technologique de l’IA aura un impact notable sur les professions de l’enseignement.

Chaque paire de gants s’adapte aux réactions et aux mesures spécifiques des mains de l’utilisateur, ce qui est essentiel pour que l’adaptation soit acceptable et que les utilisateurs bénéficient d’une expérience maximale lors de son utilisation, car si les gants étaient mal ajustés, les sensations seraient très différentes. Le gant personnalisé ne prend que dix minutes à être fabriqué, ce qui en réalité un processus très rapide en plus d’être utile.

La combinaison de ces gants avec des intelligences artificielles avancées utilisant l’apprentissage mécanique pourrait nous permettre de simuler et de nous entraîner à des tâches extrêmement complexes, de la chirurgie à la manipulation de machines lourdes ou de robots. Ainsi, le numérique et le physique commencent à avoir une frontière vraiment floue.

De plus, il s’agit d’une proposition en code ouvert, les développeurs ont donné accès au code à tous ceux qui l’ont demandé.

En résumé: