Les microplastiques sont partout, même dans le placenta : pourquoi est-ce devenu un problème

Les effets des microplastiques sur la santé

Bien que les effets de l’impact des microplastiques sur la santé humaine et animale ne soient pas encore clairs, nous savons qu’ils sont potentiellement nocifs pour les organismes en fonction du type d’exposition et d’autres variables : bien que les polymères soient chimiquement inertes, et donc considérés comme non toxiques, leur petite taille et leur surface élevée les rendent plus réactifs que les composés dont ils sont issus. Par exemple, plusieurs études expérimentales ont montré que, une fois absorbées par le corps humain, ces substances s’accumulent dans le foie, les reins et l’intestin avec la capacité de provoquer un stress oxydatif, des problèmes métaboliques, des processus inflammatoires, ainsi que des dommages aux systèmes immunitaire et neurologique.

Les auteurs de l’étude supposent que la concentration croissante de microplastiques dans les tissus humains pourrait jouer un rôle dans l’augmentation de divers problèmes de santé, tels que les maladies inflammatoires intestinales chez les personnes de moins de 50 ans, ainsi qu’une diminution du nombre de spermatozoïdes. De plus, précisément parce qu’il est très difficile, voire impossible, de filtrer et d’éliminer les microplastiques, la situation est destinée à devenir de plus en plus critique : « La situation ne fait qu’empirer et on prévoit un doublement des microplastiques dispersés dans l’environnement tous les 10-15 ans », expliquent les auteurs, si bien que « même si nous l’arrêtions aujourd’hui, en 2050 il y aura une quantité de plastique trois fois supérieure à celle d’aujourd’hui. Et nous ne l’arrêterons pas aujourd’hui ».