Antibiotiques et allergènes dans l’encre des tatouages : composés détectés dans 83% des cas aux États-Unis

Des chercheurs de l’Université de Binghamton de New York ont détecté des substances « cachées » – c’est-à-dire non mentionnées sur l’étiquette – dans 45 des 54 encres de tatouage analysées et vendues aux États-Unis. Parmi celles-ci se trouvaient du polyéthylène glycol (PEG), du 2-phénoxyéthanol et même un antibiotique pour les infections urinaires.

Une recherche menée aux États-Unis a fait une découverte inquiétante sur les encres utilisées pour les tatouages. En effet, la grande majorité de celles analysées présentait des « disparités remarquables » entre les substances mentionnées sur l’étiquette et celles réellement identifiées à l’intérieur des emballages. Parmi les composés cachés détectés figuraient également des allergènes et même un antibiotique. Étant donné que les tatouages peuvent provoquer des réactions allergiques même des années après la procédure, ne pas savoir exactement quelles substances peuvent les déclencher est clairement un problème à ne pas négliger. Sans oublier que certaines des substances identifiées peuvent représenter un risque potentiel pour la santé. Par exemple, le 2-phénoxyéthanol, l’un des composés identifiés, est selon les auteurs de l’étude une substance qui « présente des risques potentiels pour la santé des nourrissons ».

Il est important de souligner que nous parlons d’encres vendues aux États-Unis et non en Europe, où la réglementation est nettement plus stricte pour ces produits. Cependant, il est évident que de nombreuses personnes ont l’habitude de se faire tatouer pendant des vacances à l’étranger, il est donc utile de connaître cette anomalie dans les encres, également pour les voyageurs. Aux États-Unis, ce n’est qu’à la fin de l’année 2022 que le Modernization of Cosmetics Regulatory Act (MoCRA) a été approuvé, ce qui a permis à la Food and Drug Administration (FDA) d’introduire pour la première fois une réglementation. Jusque-là, les encres de tatouage étaient considérées comme de simples cosmétiques et n’étaient donc pas soumises à certaines vérifications d’étiquetage. Étant donné qu’il s’agit d’un processus encore en cours d’évaluation, les auteurs de la nouvelle étude estiment que les résultats de leurs recherches pourraient influencer positivement les nouvelles lignes directrices de la FDA.

L’enquête a été menée par une équipe de recherche du Département de Chimie de l’Université de Binghamton de New York, dirigée par le professeur John R. Swierk et la doctorante Kelli Moseman, auteure principale de l’étude. Les scientifiques ont analysé plus de 50 types d’encre de tatouage de neuf marques différentes, à la fois de grandes entreprises internationales et de petits fabricants locaux. Ils se sont concentrés sur six couleurs spécifiques pour chaque fabricant, évaluant à la fois les pigments eux-mêmes et la solution de suspension. Grâce à des examens approfondis en laboratoire tels que la spectroscopie de fluorescence des rayons X (XRF), la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN), la spectroscopie Raman et la spectrométrie de masse, ils ont déterminé que 45 des 54 encres analysées contenaient des substances non mentionnées sur l’étiquette. Cela correspond à 83% des cas. Seule une marque avait une étiquette entièrement conforme entre les composés indiqués et ceux réellement présents.

Les substances « supplémentaires » comprenaient d’autres pigments et additifs, certains étant des allergènes potentiellement dangereux pour les personnes sensibles. Il est bon de savoir que la moitié des encres contenaient du polyéthylène glycol (PEG) non signalé, un composé généralement considéré comme sûr (à faible toxicité) et utilisé comme excipient dans de nombreux médicaments, mais qui peut dans de rares cas provoquer des réactions allergiques immédiates, voire mortelles, comme le montre un article cité par le Centre Régional de Surveillance des Médicaments de Sardaigne. De tels événements seraient en augmentation au cours des 20 dernières années. Quinze autres contenaient du propylène glycol, un autre allergène potentiel utilisé également en pharmaceutique, en cosmétique et dans d’autres applications. La présence d’un antibiotique utilisé pour lutter contre les infections des voies urinaires et du 2-phénoxyéthanol déjà mentionné dans certaines encres est également curieuse. Dans certains cas, des substances mentionnées sur l’étiquette n’étaient également pas présentes dans l’emballage, comme c’était le cas pour le glycérol (mentionné sur 36 étiquettes mais détecté dans 29). Étant donné que la sensibilité de certaines techniques s’est arrêtée à détecter 2000 parties par million (ppm) de substances, les chercheurs soupçonnent qu’avec des enquêtes plus approfondies, d’autres composés avec des concentrations plus faibles pourraient être révélés. Il est bon de savoir que la réglementation européenne peut surveiller jusqu’à 2 ppm.

Les auteurs de l’étude soulignent qu’il est impossible de savoir si ces substances non mentionnées ont été délibérément ajoutées aux encres, si le fabricant a reçu des « ingrédients » contaminés, s’il y a eu des erreurs d’étiquetage ou autre. Ce qui est certain, c’est que dans la grande majorité des encres étudiées, il y a des substances supplémentaires qui ne devraient pas être présentes pour garantir la plus grande sécurité des clients. « Nous espérons que les fabricants prendront cette étude comme une opportunité de réévaluer leurs processus et que les artistes et les clients la saisiront comme une opportunité de pousser pour un meilleur étiquetage et une meilleure production », a déclaré le professeur Swierk dans un communiqué de presse. « Notre objectif dans beaucoup de ces recherches est de donner du pouvoir aux artistes et à leurs clients. Les tatoueurs sont des professionnels sérieux qui ont consacré leur vie à ce métier et qui veulent les meilleurs résultats possibles pour leurs clients. Nous essayons de souligner qu’il y a certaines lacunes dans la production et l’étiquetage », a conclu l’expert. Les détails de la recherche « Qu’y a-t-il dans mon encre : une analyse des encres de tatouage commerciales sur le marché américain » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Analytical Chemistry.