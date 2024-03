Création de vidéos gratuites avec l’IA : 7 outils formidables

Tu veux créer une vidéo avec de l’IA ? C’est déjà possible grâce à l’intelligence artificielle ! On appelle ça « Text-to-Video » – ou « Image-to-Video » si tu préfères créer une vidéo à partir d’une photo. Avec certaines limitations, c’est même possible gratuitement – nous avons examiné quelques IA capables de créer des vidéos.

Quels types de vidéos pouvez-vous créer grâce à Text-to-Video et à l’IA ?

En gros, il y a deux types de vidéos : d’une part, celles où un avatar lit un texte. C’est un peu comme une conférence ou un journal télévisé.

L’autre type ce sont des vidéos animées avec de la musique de fond ou un voice-over, c’est-à-dire un texte parlé. Les informations sont principalement transmises par du texte avec un fond vidéo.

Que peuvent faire les vidéos générées par l’IA gratuitement ?

Presque tous les fournisseurs proposent en plus de la version gratuite plusieurs autres forfaits dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités. Les limitations des versions gratuites se situent généralement dans la durée de la vidéo, la possibilité de téléchargement et l’étiquetage, c’est-à-dire si un filigrane du logiciel se trouve sur votre vidéo.

Comparaison des générateurs de vidéos gratuits

D-ID

D-ID a de bons avatars

La version gratuite de D-ID peut créer 5 minutes de vidéo par mois. Elle vous permet de choisir un narrateur et une couleur de fond. Vous pouvez également demander à l’IA de générer elle-même un narrateur. Cependant, celui-ci n’a pas correctement mis en œuvre mon script, il l’a juste lu.

Pour utiliser la technologie de manière significative, vous générez d’abord un texte avec ChatGPT ou un autre IA, puis D-ID le lit. Cependant, en raison du grand filigrane sur toute la vidéo, la version gratuite de D-ID n’est que partiellement utilisable. De plus, la vidéo générée n’est pas accessible via le lien prévu.

HeyGen

L’IA HeyGen est l’un de mes favoris.

HeyGen est très intuitif à utiliser. Il propose des modèles prédéfinis ou vous permet de demander à l’IA de créer un script. Ensuite, vous pouvez définir l’avatar, le narrateur et la couleur de fond pour chaque scène. La fonction d’aperçu est très utile pour ne pas gaspiller les crédits limités de la version gratuite. L’IA de chat pour ajuster le script est également utile. Cependant, avec seulement un crédit, c’est-à-dire une minute de vidéo, les fonctionnalités de la version gratuite sont fortement limitées. La création reste cependant simple et les résultats sont bons.

Hour One

L’IA Hour One travaille par scènes

Hour One vous offre 3 minutes de vidéo par mois gratuitement. Cependant, chaque scène est limitée à 500 caractères, ce qui est peu. Les avantages sont le choix d’avatars et de voix allemandes ainsi que de nombreuses options de mise en page. Les images de fond peuvent être générées par l’IA et le script peut être amélioré. Avec un maximum de 5 scènes de 500 mots chacune, les possibilités sont cependant limitées. La création est simple et la qualité est bonne, mais le téléchargement et l’intégration ne sont pas possibles dans la version gratuite.

Canva

Canva ne propose pas d’avatars

Avec Canva, la création fonctionne un peu différemment. Vous choisissez l’un des modèles et travaillez page par page avec des vidéos de fond sur lesquelles l’outil ajoute du texte. Pour l’instant, il n’y a pas d’avatars, mais apparemment, un voice-over est possible même si je ne l’ai pas trouvé. Le choix de musique gratuite est très limité. Le point positif est que vous pouvez télécharger la vidéo sans filigrane. Dans l’ensemble, Canva convient plutôt aux vidéos simples avec du texte et de la musique, même s’il est très puissant en combinaison avec d’autres outils et applications.

Typeframe

Le générateur de vidéos Typeframe produit plutôt de la publicité que de l’information

Typeframe est adapté aux vidéos rapides avec du texte et de la musique de fond, comme vous en voyez dans la publicité. Il s’agit principalement de courtes accroches, pas de la présentation de contenu. Vous pouvez télécharger la vidéo.

Pika Labs

Les vidéos de l’IA Pika sont impressionnantes dans les détails

Avec Pika Labs, vous disposez de 30 crédits par mois pour créer une vidéo de 9 secondes avec l’IA. Il est facile à utiliser, vous pouvez dire à l’IA ce que vous voulez et obtenir un bon résultat. Vous ne pouvez plus faire beaucoup de modifications, mais avec le téléchargement, les vidéos peuvent être retravaillées avec d’autres outils d’IA.

Vidnoz

Vidnoz vous permet de créer des vidéos avec l’IA de manière intuitive

Vidnoz vous propose une visite guidée et est très intuitif à utiliser. La version gratuite limite le texte à 2000 caractères, mais l’IA peut le générer elle-même si vous le souhaitez. La qualité vidéo est très bonne et vous avez droit à 3 minutes par jour, bien plus que les autres fournisseurs.

Au final

Pour essayer, les versions gratuites suffisent. Cependant, si vous voulez créer régulièrement des vidéos avec l’IA pour vos canaux de médias sociaux, par exemple, un abonnement premium vaut la peine. Mon favori est Vidnoz et HeyGen.