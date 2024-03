Développement d’un exosquelette qui aide les personnes à mobilité réduite à marcher à nouveau

De nombre Twin, cet exosquelette robotique pourrait permettre aux personnes ayant perdu l’usage de leurs jambes de se lever et même de marcher.

Les premiers tests chez les humains ont donné de très bons résultats.

Les exosquelettes font partie des films de science-fiction depuis des décennies. Il s’agit d’une idée séduisante qui peut rehausser l’être humain de manière jamais vue auparavant. Cependant, aujourd’hui, ils sont déjà une réalité, car de plus en plus d’entreprises et de centres de recherche les développent et les améliorent afin de rendre la barrière des personnes à mobilité réduite de plus en plus ténue.

Un projet ambitieux : l’exosquelette Twin

Un nouvel exosquelette robotique appelé Twin, développé en Italie, pourrait changer la vie des personnes ayant perdu l’usage de leurs jambes. Ce dispositif, présenté au Musée des Sciences et de la Technologie de Milan et rapporté dans un communiqué de presse, offre la possibilité de marcher à nouveau, même pour ceux ayant une paraplégie complète.

Le projet, lancé en 2013, est le fruit du travail conjoint de l’Institut italien de technologie et de l’Institut national d’assurance-accidents du travail. L’exosquelette s’adapte à la partie inférieure du corps et permet de bouger les jambes grâce à des moteurs situés au niveau du genou et de la hanche.

Son objectif principal est d’aider les patients ayant une mobilité réduite ou absente dans les jambes à marcher à nouveau, sans besoin d’aide externe. L’exosquelette guide leurs mouvements et leur fournit un support pendant la thérapie de rééducation.

Avec une autonomie de quatre heures pour chaque heure de charge, Twin est conçu pour être léger et confortable. Il s’adapte à différentes tailles grâce à des liens télescopiques qui s’ajustent au fémur et au tibia de l’utilisateur. La légèreté est très intéressante et c’est quelque chose vers quoi tendent de plus en plus les technologies de ce type. Les exosquelettes militaires le recherchent également.

Il s’agit d’un projet très intéressant car il permet aux utilisateurs de retrouver la fonctionnalité de leurs jambes et de les utiliser dans un processus qui restaurera leurs capacités lors de la rééducation. Il n’est pas surprenant que de nombreuses marques comme LG avec son exosquelette robotique misent sur ce type de technologies.

La robotique qui cherche à nous transformer en cyborgs

Samsung a surpris en 2022 avec un exosquelette ultraléger présenté au CES. Depuis lors, de nombreux produits de ce type ont été lancés, offrant des fonctionnalités surprenantes et fusionnant peu à peu l’humain avec les machines pour améliorer notre vie. Il ne s’agit pas seulement de Neuralink d’Elon Musk, mais d’une série de produits visant à rendre nos blessures physiques quelque chose du passé.

