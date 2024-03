Rarissime éléphanteau rose aperçu en Afrique du Sud : a été pleinement accepté par sa famille

Un jeune éléphant africain entièrement rose a été repéré avec sa famille au parc national Kruger, la plus grande réserve naturelle d’Afrique du Sud. Le petit est atteint d’albinisme et est en danger pour plusieurs raisons, mais il est protégé et aimé par son troupeau.

L’elefantino rosa fotografato al Kruger National Park. Credit: Theo Potgieter / Facebook

En Afrique du Sud, un très rare petit éléphant africain (Loxodonta africana) a été repéré avec la peau entièrement rose. Selon les experts, le bel éléphanteau – estimé à environ 1 an – est atteint d’albinisme, une condition génétique qui se manifeste chez ces animaux presque totalement dépourvus de poils par une coloration rose. Il s’agit d’une condition extrêmement rare, affectant environ un nouveau-né sur 10 000. Le petit a été repéré en train de jouer près de la rivière Olifants, au cœur du parc national Kruger, la plus grande réserve naturelle d’Afrique du Sud – environ 20 000 kilomètres carrés – caractérisée par une biodiversité très riche.

Le parc est mondialement connu pour ses merveilleux safaris photographiques, où il est possible d’observer et d’immortaliser des lions, des léopards, des buffles, des rhinocéros, des éléphants et de nombreux autres animaux dans leur habitat naturel. C’est lors de l’une de ces expériences que le guide touristique professionnel Theo Potgieter a remarqué l’éléphanteau rose, capturant quelques clichés extraordinaires qu’il a partagés sur les réseaux sociaux. « Les éléphants africains roses sont extrêmement rares à voir dans la nature…sauf si vous êtes ivre ou que vous êtes le personnage de Dumbo de Disney », a-t-il écrit avec humour sur Facebook, soulignant la rareté de la rencontre.

Les images montrent l’éléphanteau jouer joyeusement avec un autre petit dans une mare d’eau, sous la stricte surveillance des adultes de sa famille, qui l’ont évidemment accepté. C’est une excellente nouvelle car les animaux albinos sont parfois exclus de leur groupe social, ce qui augmente considérablement le risque de prédation, déjà accru par leur coloration non cryptique, c’est-à-dire qu’ils ne se camouflent pas dans leur environnement. Les animaux albinos ou leucistiques (partiellement « blancs ») ont rarement la chance d’atteindre l’âge adulte, précisément pour cette raison. Cependant, un éléphant africain peut évidemment compter sur la protection ardente de son groupe social ; en effet, ces animaux extrêmement intelligents créent des liens familiaux solides et manifestent également des comportements altruistes fascinants, bien au-delà de la simple défense de leur progéniture. Voir le petit jouer joyeusement dans la boue avec ses semblables est donc un excellent signe d’espoir.

Cependant, la vie de l’éléphanteau rose ne sera pas facile, surtout pour une raison. L’albinisme est une condition génétique liée à l’enzyme tyrosinase qui est responsable de la production de mélanine, le composé qui détermine la coloration de la peau, des poils, des plumes, etc. Chez les animaux leucistiques, la perte de mélanine est partielle, tandis que chez les albinos, elle est totale et affecte également l’iris des yeux (qui apparaissent roses car les vaisseaux sanguins sous-jacents sont visibles). Un animal albinos peut avoir des problèmes de vision significatifs, mais surtout il n’est pas adéquatement protégé contre les rayonnements ultraviolets, ce qui le rend plus susceptible de développer des lésions cutanées, des maladies et malheureusement même le cancer. Cela représente un danger encore plus grand sous le soleil brûlant de l’Afrique, comme expliqué par Potgieter. « Malheureusement, ces petites pépites sont très vulnérables au soleil africain fort et brûlant. Cependant, ce petit a toute une famille qui prend soin de lui, comme ils le font avec tous leurs petits », a conclu le guide touristique. Espérons qu’il puisse survivre aussi longtemps que possible.Récemment, le cas d’un magnifique ornithorynque blanc a également fait les gros titres de la presse internationale.