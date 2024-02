Smog et air pollué, effets sur la santé du cerveau : « Risque de démence, même pour ceux qui ne sont pas prédisposés »

La pollution de l’air peut être une cause de la maladie d’Alzheimer : selon une nouvelle étude, les personnes vivant dans des endroits où la qualité de l’air est mauvaise ont davantage de chances d’avoir des plaques amyloïdes dans le cerveau, même si elles ne sont pas génétiquement prédisposées.

L’alerte à la pollution atmosphérique et à l’air pollué déclenche des restrictions de circulation et d’autres interdictions (blocs à Milan et dans d’autres provinces italiennes), alimentant les préoccupations des citoyens et des experts quant aux dommages causés par ces niveaux élevés de pollution atmosphérique sur la santé. La mauvaise qualité de l’air est, comme on le sait, l’une des causes les plus courantes de problèmes respiratoires et cardiovasculaires, mais il a également été découvert que l’exposition aux particules fines (PM 2,5) est liée au développement de la maladie d’Alzheimer, l’une des formes les plus graves de démence – probablement parce que ces petites particules provoquent une inflammation et un stress oxydatif dans le cerveau, contribuant à l’apparition de la maladie.

Une nouvelle étude, récemment publiée dans la revue scientifique Neurology, a examiné cette association, révélant que les personnes vivant dans des zones avec des concentrations élevées de PM2.5 dans l’air ont plus de chances d’avoir des plaques amyloïdes dans le cerveau – des accumulations de protéines bêta-amyloïdes liées à la maladie d’Alzheimer – même si elles ne sont pas génétiquement prédisposées à la maladie. « L’association entre l’exposition au PM2.5 dû à la circulation routière et les plaques amyloïdes dans le cerveau est particulièrement forte même chez les personnes sans l’allèle APOE ε4 » , expliquent les auteurs de l’étude.

Effets de la pollution atmosphérique sur la santé du cerveau

Une mauvaise qualité de l’air, due à des niveaux élevés de particules fines (PM2,5) liées à la circulation routière, augmente significativement le risque d’avoir des plaques amyloïdes dans le cerveau, des accumulations de protéines bêta-amyloïdes liées au développement de la démence et de la maladie d’Alzheimer. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche de l’Université Emory d’Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, qui a décidé d’étudier spécifiquement les effets néfastes sur la santé du cerveau dus à l’exposition au PM2,5.

Le terme PM2,5 fait référence à toutes les particules, ou poussières fines, d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns (environ un centième de l’épaisseur d’un cheveu humain) qui restent en suspension dans l’air et peuvent être inhalées, pénétrant dans les alvéoles pulmonaires et dans le sang et parvenant même à traverser la barrière hémato-encéphalique. Des concentrations élevées de PM2,5 dans l’air sont liées aux émissions d’échappement des moteurs à essence ou diesel, aux émissions industrielles et à l’utilisation de combustibles pour le chauffage domestique (charbon, bois et fioul), parmi les principales sources de pollution par les poussières fines liées à l’activité humaine, non seulement dans la zone métropolitaine d’Atlanta (où l’étude a été menée), mais aussi dans les villes et centres urbains du monde entier.

Pour vérifier l’association entre le PM2.5 et les plaques amyloïdes liées à la maladie d’Alzheimer, les chercheurs de l’Université Emory ont examiné les tissus cérébraux de 224 personnes résidant à Atlanta, toutes décédées avant 2020 et ayant choisi de donner leur cerveau à la science médicale après leur mort.

Sur ces donneurs, 57% avaient au moins une copie de l’allèle APOE ε4, l’un des facteurs de risque génétiques les plus connus de la maladie d’Alzheimer, mais ce qui est apparu lors de l’enquête, en évaluant le niveau moyen d’exposition au PM2,5 en fonction de l’adresse de résidence des donneurs, c’est que l’association entre la pollution atmosphérique et la quantité de plaques amyloïdes dans le cerveau était particulièrement forte chez les donneurs sans allèles APOE ε4, donc chez les personnes sans prédisposition génétique à la maladie d’Alzheimer. « Cela suggère que les expositions environnementales, comme l’exposition à la pollution atmosphérique, peuvent expliquer une partie du risque d’Alzheimer chez les personnes dont la maladie ne peut pas être expliquée par un facteur de risque génétique » , a déclaré le Dr Anke Hüls, professeur adjoint à l’Université Emory et auteur principal de l’étude.

Les résultats, qui inquièteraient tous ceux qui vivent en ville, mais surtout ceux qui habitent près des routes fréquentées, s’ajoutent aux dommages déjà connus causés par la pollution atmosphérique sur la santé, allant d’un risque accru de développer des maladies respiratoires, telles que l’asthme, la rhinite allergique, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et le cancer du poumon, à une série de problèmes cardiovasculaires différents.

Plus précisément, les chercheurs ont découvert que les personnes exposées à plus de 1 µg/m3 de PM2,5 l’année précédant leur passage avaient presque deux fois plus de chances d’avoir des niveaux plus élevés de plaques amyloïdes dans le cerveau. Avec la même exposition, au cours des trois années précédant le passage, le risque augmentait de 87%. « Notre étude a révélé que de fortes concentrations de pollution atmosphérique liée à la circulation routière et, en particulier, à l’exposition aux particules fines PM2,5, sont associées à des niveaux plus élevés de pathologie caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Cette association est particulièrement forte chez les donneurs sans allèles APOE ε4 » , écrivent les chercheurs dans les conclusions de l’étude. Des recherches futures devront approfondir les mécanismes biologiques à l’origine de cette association.