Microsoft offre à Windows 11 et à l’application photo une autre nouvelle fonctionnalité associée à l’IA

L’IA gagne de plus en plus de place dans Windows 11 et ses applications natives. Il s’agit d’une interconnexion qui est considérée comme naturelle et qui deviendra bientôt normale et quotidienne. Pour promouvoir davantage cette union avec l’IA, Microsoft a désormais apporté une autre nouveauté majeure à Windows 11 et à son application de photographie.

Windows 11 recevra encore plus de fonctions d’IA

L’une des façons les plus utilisées par l’IA est la création ou l’édition de photographies et d’images d’utilisateurs. Il s’agit d’un domaine presque naturel pour ces nouvelles technologies et ce qu’elles peuvent offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs, quel que soit l’appareil, voire directement dans le navigateur.

Avec cet intérêt croissant et de plus en plus grand, Microsoft a décidé d’investir encore plus dans cette capacité et dans ce qu’elle peut faire. Après que Paint ait eu quelques nouvelles sur l’IA, c’est désormais l’application photo Windows 11 qui a accès à une nouvelle fonctionnalité, ce à quoi la plupart ne s’attendaient même pas.

L’application Photos peut désormais supprimer des personnes et des objets

La grande nouveauté est la possibilité pour les utilisateurs de supprimer des éléments de leurs photos et images. Ce nouvel élément est désormais disponible dans une mise à jour de cette application dans les versions Insider de Windows 11, avec un espace à tester et à évaluer de manière beaucoup plus détaillée.

Comme la plupart des outils connus qui effacent des éléments des photographies, son utilisation est très simple. Il suffit de l’activer dans le menu puis de choisir les éléments que vous souhaitez voir en dehors de l’image, avec un cercle, et on calcule rapidement ce qui doit être appliqué.

Microsoft apporte également plus de fonctions à Windows 10

Microsoft a également révélé qu’il n’implémentait pas seulement cette nouvelle fonctionnalité dans Windows 11. Il transférait également toutes les fonctionnalités d’édition d’IA de l’application Photos vers Windows 10, en plus de Windows 11 pour les appareils Arm64. Ces nouvelles fonctionnalités dans ce cas incluent également la fonctionnalité de suppression d’arrière-plan.

Grâce à cette amélioration, Microsoft est en mesure de créer une plate-forme de plus en plus intégrée à l’IA et à ce qu’elle peut faire. En fin de compte, ce sont les utilisateurs qui en bénéficieront, car ils ont accès à ces améliorations et à la rationalisation de tous les processus quotidiens.