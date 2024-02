Le soleil entre en éruption avec d’incroyables explosions solaires. Les plus importantes observées ces dernières années.

Le 25e cycle solaire est extrêmement puissant. En l’espace de 24 heures, plusieurs éruptions de classe X ont éclaté à sa surface – la plus puissante étant une éruption de X6.3 à couper le souffle. C’est la flamme la plus puissante du cycle solaire actuel et la plus puissante depuis l’éruption d’une X8.2 en 2017.

Une explosion violente déclenchée par le Soleil

Bien qu’il n’y ait pas de danger pour la vie ou les infrastructures sur Terre, il pourrait y avoir eu des interruptions dans les communications radio à haute fréquence et même des coupures de courant sur le côté de la Terre éclairé par le Soleil. De plus, la région de la tache solaire responsable, AR 3590, se déplace vers le centre du disque solaire, ce qui signifie qu’elle pourrait émettre une éruption plus dirigée vers la Terre à mesure qu’elle continue d’évoluer.

Les trois éruptions étaient respectivement une éruption X1.8 qui a atteint son pic à 23h07 (heure du Portugal continental) le 21 février, une éruption X1.7 qui a atteint son pic à 06h32 le 22 février, et l’éruption X6.3 qui a atteint son pic à 22h34, également le 22 février. Le flux ultraviolet produit par ces événements est responsable de toute coupure de radio.

L’un des effets les plus préoccupants sur Terre est généralement produit par une éjection de masse coronale, ou EMC. Celles-ci sont souvent associées aux éruptions, des éjections de milliards de tonnes de plasma coronal avec des champs magnétiques incorporés.

Aucune des deux premières éruptions n’était accompagnée d’une EMC ; au moment où nous écrivons cet article, il n’y a pas d’informations sur le fait que la troisième et plus grande éruption soit également dépourvue de EMC.

Les flammes de classe X sont les plus puissantes de l’échelle. Dans le pire des cas, elles peuvent provoquer des pannes de communication à grande échelle et causer des dommages aux satellites, mais à la fois la NOAA et le Met Office du Royaume-Unis affirment que l’activité récente des flammes ne présente aucune menace pour la Terre.

Ce genre de comportement n’est pas inattendu pour cet astre. Notre étoile connaît des cycles périodiques d’activité: tous les 11 ans environ, son champ magnétique inverse sa polarité – c’est-à-dire que les pôles magnétiques nord et sud s’échangent.

Avant le changement, l’étoile devient de plus en plus active. Il y a plus de taches solaires, plus d’éruptions et plus de CME.

L’inversion de polarité se produit lorsque l’activité atteint un pic connu sous le nom de maximum solaire, avant que le Soleil ne commence à se calmer à nouveau. Les scientifiques pensent que nous sommes très proches du maximum solaire en ce moment (bien que nous ne le sachions que des mois après qu’il se soit produit, car les scientifiques le calculent en fonction du déclin de l’activité solaire).

La Terre est-elle en danger ?

Chaque cycle solaire est différent et il n’est pas facile de prédire son évolution. Nous sommes actuellement dans le 25e cycle solaire depuis le début des relevés. Le cycle solaire 24 était assez calme et modéré, et les scientifiques pensaient que le 25e serait probablement pareil. Cependant, il s’est révélé beaucoup plus fort que ce qui était initialement prévu.

Cela ne signifie rien de mauvais pour nous, mais cela peut signifier que nous devons revoir notre compréhension du fonctionnement du Soleil.

En attendant, il est probable que nous n’ayons pas encore entendu parler de l’AR 3590 pour la dernière fois. La région des taches solaires est très complexe du point de vue magnétique, avec des caractéristiques qui sont cohérentes avec une forte probabilité de reconnexion des lignes de champ magnétique. C’est ce processus qui déclenche le flux d’énergie et de plasma connu sous le nom d’éruption solaire.

L’AR 3590 a une classification magnétique rare, attribuée aux régions des taches solaires ayant le plus de chances de libérer de puissantes éruptions solaires, il est donc possible que nous n’ayons pas encore vu la dernière de ses farces. Et peut-être aurons-nous même une CME légère, envoyant seulement suffisamment de particules solaires pour provoquer des précipitations dans l’ionosphère de la Terre et générer de belles aurores.