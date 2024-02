Nous avons de mauvaises nouvelles pour toi si tu attendais avec impatience la série ‘Harry Potter’

Prixéntons-le sur HBO Max, qui sera déjà Max lors de sa diffusion

Hogwarts est encore loin

Des livres dans une multitude de langues, des jeux vidéo sur diverses plateformes et générations, des documentaires, toutes sortes de produits dérivés et huit films, c’est à quel point Harry Potter est grand. Ses fans se comptent par millions et sont dispersés partout dans le monde, c’est pourquoi il n’est pas étonnant que suite à l’annonce de sa série en 2021, beaucoup d’entre nous soient impatients d’en savoir plus sur les aventures du jeune sorcier et de ses amis, maintenant dans un format différent de d’habitude.

Toujours pensée comme un projet à long terme, la série Harry Potter vise à adapter tous les romans d’une manière encore plus fidèle à ce que nous avons pu voir dans les excellents films, ce qui nous garantirait, comme l’a déjà annoncé Warner Bros. il y a quelque temps, la productrice de ce nouveau programme et des prochains films de Tom Cruise avec le Mexicain Alejandro G. Iñárritu, du contenu pour environ dix ans. Curieusement, cela correspond à la durée nécessaire pour terminer la saga de films, qui a commencé en 2001 avec Harry Potter à l’école des sorciers et s’est terminée en 2011 avec Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2.

La nouvelle série arrivera en exclusivité sur Max (HBO Max ici) et comptera sur J.K. Rowling, l’auteur de tous les livres, bien qu’il soit inconnu quel rôle elle jouera, si elle travaillera de manière créative sur la série (si des changements par rapport au matériel original sont prévus) ou si elle sera simplement consultante.

Il faut attendre

David Zaslav, directeur exécutif et président du groupe Warner Bros. Discovery, a révélé lors d’une récente réunion avec ses investisseurs pour parler des bénéfices du quatrième trimestre de l’entreprise que, bien qu’ils soient conscients de l’enthousiasme du public, cette nouvelle série sur les sorciers de Poudlard ne sera diffusée qu’en 2026.

« Nous n’avons pas caché notre excitation pour Harry Potter », a déclaré Zaslav à propos du projet tant attendu. « Le dernier film a été réalisé il y a plus d’une douzaine d’années ». « J’étais à Londres il y a quelques semaines avec Casey [patron de HBO et Max, Casey Bloys] et Channing [patronne de la télévision de Warner Bros. Discovery, Channing Dungey] et nous avons passé beaucoup de temps avec J.K. et son équipe », a-t-il dit. « Les deux parties sont ravies de redonner vie à cette franchise. Nos discussions ont été formidables et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de ce qui arrive. Nous sommes impatients de partager une décennie d’histoires nouvelles avec les fans du monde entier sur Max ».