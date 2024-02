Nouvelle étude suggère que l’iPhone et l’Apple Watch peuvent aider les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde

Avec une technologie avancée, l’iPhone et l’Apple Watch sont des dispositifs attentifs qui surveillent nos signes vitaux et d’autres données liées à notre santé. À plusieurs reprises, ces équipements ont été suggérés pour la détection de maladies et de situations cliniques plus complexes. Cette fois, une nouvelle étude suggère que l’iPhone et l’Apple Watch pourraient aider les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde.

Polyarthrite rhumatoïde : Qu’est-ce que c’est ?

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie rhumatismale inflammatoire qui se manifeste sous la forme d’une polyarthrite (définie par l’implication de trois articulations ou plus), bilatérale (affectant les articulations des deux côtés du corps), symétrique (affectant les mêmes articulations des deux côtés du corps), progressive, destructrice et déformante.

Cette évolution aboutit, après 10 à 20 ans d’évolution de la pathologie, en particulier chez les patients ayant une réponse partielle aux traitements, à un certain degré d’incapacité motrice.

En Portugal, la polyarthrite rhumatoïde est la maladie rhumatismale inflammatoire la plus prévalente, affectant environ 0,3% à 0,4% de la population portugaise.

La présentation clinique de la polyarthrite rhumatoïde est variable, avec un début de la maladie de manière aiguë ou lente, ou entre ces deux extrêmes, de manière subaiguë. Le début lent ou progressif est plus fréquent (environ 2/3 des cas), tandis qu’un début aigu est moins courant.

Elle commence principalement comme une maladie articulaire, avec une ou plusieurs articulations affectées, plus souvent les petites articulations des mains et des pieds, de manière bilatérale et symétrique, mais peut également se manifester initialement comme une maladie extrarticulaire ou avec une présentation non articulaire, ou encore principalement générale, avec des douleurs articulaires inflammatoires ou des douleurs musculaires diffuses.

Dans le tableau articulaire, il existe souvent, dès le début de la maladie, de la fatigue, une perte d’appétit, une perte de poids et une légère fièvre. Dans d’autres cas, des mois avant l’apparition du tableau de polyarthrite, une fatigue isolée ou des douleurs diffuses non spécifiques peuvent survenir, accompagnées d’une maladie pulmonaire.

Comment l’iPhone et l’Apple Watch peuvent-ils aider dans cette maladie ?

Une nouvelle recherche scientifique suggère qu’une Apple Watch et un iPhone peuvent aider les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde en fournissant des données plus à jour aux prestataires de soins de santé.

Plus précisément, l’étude a été récemment publiée dans la revue Nature. Elle indique que « les mesures numériques de l’état de santé capturées pendant la vie quotidienne pourraient considérablement améliorer les évaluations cliniques actuelles de la polyarthrite rhumatoïde ».

Plus concrètement, les chercheurs ont réalisé une étude observationnelle de 14 jours pour examiner si les technologies numériques pourraient améliorer les données existantes des résultats rapportés par les patients. En d’autres termes, ils ont étudié si l’Apple Watch pouvait aider les prestataires de soins de santé avec des données supplémentaires.

Fait intéressant, les chercheurs ont utilisé les capteurs passifs de l’Apple Watch pour collecter des données sur plusieurs métriques différentes, notamment :

Etat de santé;

Mobilité;

Dextérité;

Fatigue;

Autres symptômes de la polyarthrite rhumatoïde.

A partir de là, l’équipe a développé un algorithme d’apprentissage automatique pour distinguer l’état de la polyarthrite rhumatoïde d’un patient et estimer la gravité des symptômes.

L’étude a comparé 30 personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée à sévère avec 30 personnes en bonne santé du groupe de Contrôles en bonne santé(HC). Les résultats ont été très prometteurs pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde.

Plus précisément, l’équipe indique que « les résultats quotidiens des capteurs portables ont clairement distingué les participants atteints de PR des participants en bonne santé ». En d’autres termes, la structure d’apprentissage automatique de l’équipe a réussi à distinguer avec précision une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde d’une personne en bonne santé uniquement à partir de données de capteurs.

De plus, l’étude mentionne que « des volumes de données suffisants ont été collectés pour capturer de manière fiable les caractéristiques des participants atteints de PR ». L’étude suggère également que les médecins pourraient améliorer les niveaux de gravité des symptômes auto-rapportés de la polyarthrite rhumatoïde, en complétant les rapports des patients avec des données de capteurs.