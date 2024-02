Plus de sécurité sur la route ! Waze affiche désormais des alertes pour les ralentisseurs et les virages serrés

L’indépendance de Waze vis-à-vis de Google permet à ce service de se développer et d’apporter de nouvelles fonctionnalités à son rythme. C’est déjà l’une des applications incontournables sur Android Auto et même sur smartphones. Avec les changements en cours dans son interface, quelque chose de nouveau est désormais apparu. Waze affiche déjà des alertes en cas de ralentisseurs et de virages serrés, apportant plus de sécurité à ceux qui sont au volant.

Plus d’actualités sur la sécurité sur Waze

Waze semble lancer une fonctionnalité très attendue qui était déjà une nécessité signalée par beaucoup. De la même manière que nous avons des alertes sur la route, de nouvelles alertes apparaissent désormais dans l’application qui avertissent de la réduction de la vitesse et également de l’approche de virages particulièrement serrés.

Une nouvelle notification dans l’application Waze, présentée à certains utilisateurs, indique l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Waze fournira désormais des alertes pour « les bosses, les virages serrés et plus encore ! ». Cette alerte explique par ailleurs que les utilisateurs peuvent recevoir des alertes pour faire attention à la route, par exemple avant d’approcher des virages serrés.

Même si elle semble désormais de plus en plus répandue et accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, il semble s’agir d’une nouvelle fonctionnalité mise à disposition de manière progressive. Dans un passé récent, certains utilisateurs ont signalé l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité sur Waze.





Alertes pour les ralentisseurs et les virages serrés

Waze travaille depuis quelques années sur la prise en charge des alertes d’augmentation de vitesse. La dernière mention de ces développements a été faite dans une publication réalisée début 2023. Elle indiquait que cette nouvelle fonctionnalité serait bientôt lancée, ce qui n’est arrivé que maintenant.

Peu de temps avant cette nouvelle, Waze a également lancé un système de rapport d’incidents repensé. Celui-ci organise mieux les différentes options de reporting, telles que les dangers routiers, les activités de la police, etc. Ce nouveau design semble désormais largement disponible, avec un autre avis dans l’application vous alertant du nouveau look.

Il s’agit d’une nouveauté très importante, car elle offre aux utilisateurs une bien plus grande sécurité sur la route. Lorsqu’ils conduisent, ils reçoivent désormais des alertes indiquant qu’ils approchent de zones dangereuses, que ce soit dans un virage ou dans une bosse de la route.