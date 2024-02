Quelles sont les races de chats que vous ne devriez jamais acheter si vous aimez les animaux

En Italie, les élevages de races félines devraient être inscrits auprès des associations reconnues agissant pour la protection de la santé des animaux, mais ce n’est pas toujours le cas. C’est pourquoi on trouve encore des races à vendre qui sont génétiquement prédisposées à tomber malades.

Interview de Maria Longeri, professeure de médecine vétérinaire et des sciences animales à l’Université de Milan.

Quiconque a un animal à la maison le sait bien. Que ce soit un chat, un chien ou un lapin, nous voulons son bien-être et sa santé. C’est pourquoi découvrir que notre ami à quatre pattes est malade peut être un choc, surtout si sa pathologie est une conséquence directe de la race à laquelle il appartient. La race que nous avons choisie. Entre inquiétude et culpabilité, la question spontanée qui viendrait à l’esprit de quiconque se trouve dans cette situation est : « Pourquoi personne ne me l’a dit ? ».

C’est ce qui est arrivé à l’influenceur Tommaso Zorzi avec son chat Priscilla, un Scottish Fold, qui, après trois ans depuis son adoption, a découvert qu’il souffrait d’ostéochondrodysplasie, une maladie du système squelettique très invalidante et douloureuse. Sa maladie était prévisible : les chats de cette race sont en effet destinés à développer cette pathologie en raison de l’anomalie génétique qui les définit et qui cause leur caractéristique typique d’oreilles baissées et pliées vers l’avant.

« Je fais cette vidéo – a déclaré l’influenceur – parce qu’il faut en parler davantage ». En effet, le sujet est complexe et les questions sont nombreuses : Que indique « races sélectionnées » ? Quelles sont celles destinées à tomber malades ? Est-il juste de continuer à acheter des chats de race ? Netcost-security.fr a demandé l’avis de la professeure Maria Longeri, professeure de médecine vétérinaire et des sciences animales à l’Université de Milan.

Que indique « races sélectionnées » ?

L’adoption d’un chat, tout comme celle d’un animal, doit être un choix responsable : on s’engage à prendre soin d’un autre être vivant. Mais il ne peut pas y avoir de responsabilité sans conscience, c’est pourquoi il est nécessaire de clarifier ce que l’on entend par « races sélectionnées » et de connaître celles qui sont génétiquement prédisposées à développer des maladies.

En Italie, plus de trente races sont élevées et les éleveurs qui s’en occupent sont presque toujours membres de l’une des cinq associations d’éleveurs de chats autorisées par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts à émettre des certificats de naissance, les soi-disant « pedigrees » : ces documents sont nécessaires pour prouver l’appartenance de l’animal à la race en listant ses ancêtres sur au moins trois générations, ancêtres qui doivent tous être inscrits aux registres de cette race.

Lorsqu’on parle de « race sélectionnée », on fait donc référence aux races soumises au contrôle des éleveurs, qui veillent à ce que les reproducteurs répondent à certains critères de qualité physique et d’élevage garantis par l’association à laquelle le chat appartient. De plus, « les associations veillent au contrôle et à l’éradication de ces mutations génétiques naturelles qui affectent par exemple le cœur, le sang ou les reins, mais pas celles qui déterminent les caractéristiques sélectionnées de la race, c’est-à-dire la forme du corps, la couleur ou le tempérament », explique Longeri. Cela indique que toutes les races sélectionnées ne sont pas destinées à développer des maladies génétiques.

Quelles sont les races les plus à risque ?

Il convient cependant de préciser : « Il y a des races dans lesquelles l’effet d’une mutation génétique est précisément celui qui fait l’objet de la sélection, c’est-à-dire ce qui caractérise la race, le trait pour lequel la race est appréciée », explique Longeri. C’est le cas, par exemple, du Scottish Fold, dont les oreilles pliées en avant – considérées comme si mignonnes – sont en réalité la conséquence de la même mutation génétique qui cause l’ostéochondrodysplasie.

Juste à cause de leur condition particulière, certaines races félines ne sont pas reconnues par les associations. « Par exemple, l’ANFI, l’association la plus ancienne et avec le plus grand nombre de membres parmi celles reconnues par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts, n’admet pas les races présentant des caractéristiques basées sur des anomalies phénotypiques qui peuvent entraîner des problèmes de santé ou empêcher une vie normale du chat », explique l’experte.

Parmi celles-ci figurent l’ostéochondrodysplasie, qui cause la déformation progressive des os, des articulations et des cartilages (comme chez le Scottish Fold) ou l’achondroplasie (ou pseudo-achondroplasie) responsable du nanisme, des membres et des pattes courtes et autres défauts physiques (comme chez le Munchkin), et par conséquent les races Bambino (Munchkin x Sphynx), Elf (Munchkin x American Curl) et Dwelf (Munchkin x Elf x American Curl).

Même le ministère et les comités éthiques se sont prononcés négativement sur l’élevage de ces races prédisposées à tomber malades : « L’indication est de ne pas accoupler des sujets si l’on sait à l’avance que la progéniture peut avoir des pathologies, comme dans les races dont l’objectif sélectif primaire sous-tend une mutation causant la maladie ».

Pourquoi faire confiance aux associations agréées ?

Les associations agissent donc pour la protection du bien-être des animaux, par exemple en interdisant la reproduction de sujets présentant certains défauts, en demandant des contrôles sur les reproducteurs (comme le contrôle de la surdité chez les chats blancs) ou en interdisant ces accouplements jugés dangereux (comme celui entre deux chats blancs).

Mais malheureusement, tous les élevages existants en Italie ne sont pas sous le contrôle des associations : « On peut trouver à vendre des chats de race non inscrits à aucun registre, donc sans pedigree ou avec des pedigrees étrangers. Dans ces cas, on peut supposer que les animaux ont échappé partiellement ou totalement aux contrôles », explique l’experte.

À qui s’adresser pour faire un choix éclairé ?

C’est pourquoi, si l’on est convaincu de vouloir acheter un chat de race, l’outil le plus sûr dont nous disposons est de nous appuyer sur le pedigree et les associations, « qui non seulement certifient la généalogie, mais garantissent également le respect des règles pour la protection de la santé des animaux », souligne Longeri. Il est donc important, lors de l’achat, de s’adresser à des élevages inscrits auprès d’une association italienne reconnue par le ministère et de toujours demander le pedigree et les éventuels tests génétiques prévus pour cette race.