Projecteur sur papier peint? Pourquoi un écran est meilleur

Installer le projecteur, le diriger vers le papier peint blanc et l’allumer. Et là, vous avez vraiment l’impression d’être au cinéma à la maison ? Parfois oui, parfois non.

Nous allons vous expliquer si et quand les quatre murs de votre maison conviennent à un projecteur – et quand il vaudrait mieux acheter un écran.

Sommaire :

La toile à relief et les surfaces lisses comme écran de projection ?

De manière générale, les murs de votre salon conviennent comme écran de projection, à condition de remplir certaines conditions.

Bien sûr, le mur doit être aussi plat que possible, sans bosses ou autres irrégularités.

Et c’est là l’un des problèmes que posent les papiers peints classiques à relief. Leur caractéristique est la surface rugueuse, qui est toujours très élégante dans de nombreux appartements, mais qui perturbe considérablement la projection.

Pour le montrer avec un exemple concret, nous avons équipé notre projecteur de tous les jours, le Xgimi Halo+, avec une image spécifique :

Notre petit test d’image. (Photo : Charles)

Cette image montre des lignes horizontales et verticales – parfois en noir sur blanc, parfois inversées. Il y a également un cercle cosinus à droite. L’ensemble de l’image est censé montrer la fidélité des couleurs et la précision géométrique sur un papier peint à relief. Dans ce cas, les lignes ne sont pas droites, le cercle cosinus est complètement désorganisé.

La projection sur un papier peint à relief crée une image agitée – ce qui diminue le plaisir du film. (Photos : Charles)

Dans les images en mouvement, les irrégularités se remarquent par un certain malaise qui se produit lors de l’observation. La projection du projecteur semble agitée, les détails sont déchirés.

Sur une toile lisse en textile non-tissé, les lignes sont tracées correctement, les autres formes ne sont pas perturbées. Cela vaut également pour la vidéo, car la projection semble beaucoup plus naturelle. Les objets ne « flottent » pas, ils ont leur place fixe dans la projection.

Projection sur une surface lisse. Dans ce cas, un store en plastique. (Photos : Charles)

Blanc n’est pas blanc

Notre connaissance des couleurs est souvent lacunaire. Vous voulez un exemple ? Le rouge. Ce que la plupart d’entre nous connaissent comme du rouge est une couleur mélangée. La couleur rouge naturelle s’appelle le magenta et est présente notamment dans les logos de la Deutsche Telekom et du FDP.

Il en va de même pour le blanc des murs. Une peinture murale blanche pour l’œil humain est en réalité légèrement colorée. Si vous éclairez un mur blanc avec une lumière artificielle, une teinte de couleur apparaît. En règle générale, avec les projecteurs modernes, il s’agit d’une teinte jaune, qui donne à l’image du projecteur un aspect rétro (non souhaité).

Si cette teinte de couleur dans la projection vous dérange, cela dépend de vos exigences. Si vous souhaitez une image fidèle aux couleurs, vous devriez envisager d’acheter une peinture spéciale pour l’écran. Celle-ci filtre la lumière dispersée et les rayons ultraviolets.

Vous appliquez cette peinture en plusieurs couches, comme une peinture murale normale. Une fois la peinture sèche, vous remarquerez immédiatement la différence par rapport à une peinture murale normale. Les forts contrastes et la grande fidélité des couleurs donnent à la projection une apparence plus nette et plus intense au niveau des couleurs.

Proflexx est l’un des fournisseurs les plus connus de peinture spéciale pour écran. (Capture d’écran avec du matériel de Proflexx)

Cependant, cela n’est pas bon marché. La couche d’apprêt de 0,7 litre pour 5 mètres carrés coûte environ 40 euros – auxquels s’ajoutent deux couches de peinture proprement dite (1 litre pour 5 mètres carrés à 50 euros) et la finition spéciale (1 litre pour 5 mètres carrés à 60 euros). Au total, cela représente au moins 150 euros.

Les écrans de projection sont moins chers que vous ne le pensez

La peinture d’écran est un substitut acceptable si vous ne souhaitez pas perturber votre agencement intérieur avec un écran de projection traditionnel.

Cependant, un écran reste l’option idéale pour votre projecteur. La surface est plane, la couleur et la structure soutiennent les contrastes et la fidélité des couleurs de la projection.

Et ils ne sont pas chers non plus. Vous pouvez trouver des écrans de projection simples à partir de 15 euros, que vous pouvez fixer au mur de votre salon à l’aide de crochets adhésifs. Nous les avons utilisés pour nos images de test du Xgimi Elfini, du Samsung The Freestyle et du Xgimi Halo+. Les zones lumineuses ont légèrement trop brillé, mais l’impression générale était excellente par rapport au mur nu derrière.

Dans les segments de prix plus élevés à partir d’environ 100 euros, il existe des tissus à tissage fin, des revêtements spéciaux absorbant les réflexions lumineuses et des extras tels qu’une fonction d’enroulement automatique. Vous pouvez donc intégrer un écran dans votre aménagement intérieur de manière à ce qu’il soit à peine visible et ne cache pas les meubles et les tentures murales en permanence.

Les écrans de projection avec montage au plafond et fonction d’enroulement automatique sont disponibles à un prix relativement bas. (Photo : reflecta)

Un autre avantage est que les écrans de projection sont disponibles dans presque toutes les tailles – vous pouvez donc harmoniser idéalement le projecteur et l’écran en fonction du rapport de projection calculé.

La projection sur le mur du salon n’est donc qu’une solution temporaire qui limite les possibilités de votre projecteur. Si vous avez un peu d’argent et de temps, nous vous recommandons de rehausser votre installation home cinéma avec un écran de projection.

(Image d’ouverture : Pixabay)