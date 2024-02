Le petit-fils d’Oppenheimer signe une lettre affirmant que l’IA est un risque pour la vie sur notre planète

La lettre a été signée par une association connue sous le nom de « Future of Life »

Il s’agit d’un pari pour arrêter les grands risques que l’IA entraîne

L’explosion de la bombe atomique avait un nom: Robert Oppenheimer. Bien qu’il n’ait pas été le seul scientifique à participer au projet Manhattan, il a joué un rôle essentiel en tant que l’un des directeurs. Il s’est repenti de ce qu’il avait réalisé de son vivant, ce qui a profondément marqué ses descendants quant à l’importance d’être responsable dans la manière de traiter la technologie. Ainsi, son petit-fils, Charles Oppenheimer, a signé une importante lettre ouverte pour s’opposer à cette technologie et lui fixer des limites en raison des problèmes qu’elle pourrait provoquer à l’avenir.

Il n’est pas le seul, car il s’agit d’un autre signataire. Derrière cette lettre se trouvent deux associations : The Elders et l’Institut Future of Life. La première est un groupe de personnes influentes d’un âge avancé. Il s’agit généralement de personnes ayant reçu le prix Nobel de la paix et qui tentent de promouvoir des messages de paix et de respect des droits de l’homme. La seconde était une organisation créée par des membres du monde technologique dont la mission est précisément de veiller à ce que la technologie soit utile et non dangereuse pour l’humanité

Charles Oppenheimer se joint à la lutte contre l’IA

Dans un message de X – anciennement Twitter – Charles Oppenheimer a exprimé son support à une initiative des organisations précédemment mentionnées. Le fondateur de la Fondation Oppenheimer l’a expliqué en ces termes :

Je recommanderais de lire (et de signer) le texte de la lettre plutôt que le résumé de l’article. L’objectif est d’accroître l’unité. Nous savons tous que les divisions politiques à court terme sont la mauvaise façon d’aborder nos problèmes et nos opportunités.

Charles Oppenheimer travaille réellement sur la même cause que celle que son grand-père a accomplie par le passé. Bien qu’il soit considéré par beaucoup comme l’inventeur de la bombe atomique, son repentir après l’avoir développée était remarquable, cherchant à promouvoir le démantèlement des silos nucléaires et à prendre des mesures pour maintenir la paix dans le monde entier.

Cette vision a été partagée par sa famille depuis lors, et son petit-fils essaie d’obtenir les mêmes avancées pour la société que celles recherchées par Robert lui-même. C’est pourquoi nous sommes face à une figure qui cherche à comprendre les risques de l’IA plutôt que de l’accepter et de ne regarder que ses vertus.

En résumé :

Charles Oppenheimer est le petit-fils de Robert Oppenheimer, l’un des créateurs de la bombe atomique.

Robert a passé sa vie après le projet Manhattan à lutter contre ce qu’il avait créé.

Maintenant, son petit-fils a repris le flambeau et a encouragé tout le monde à signer une lettre ouverte contre l’IA.

Cela est dû aux dangers que l’IA représente par rapport à un nouveau qui apporte relativement peu d’avantages.

La lettre a été réalisée par deux associations très importantes avec plusieurs prix Nobel de la paix dans leur organigramme.

Il est important de souligner qu’ils ne sont pas les seuls à voir des problèmes avec l’IA. En réalité, Elon Musk s’est opposé à l’IA à un moment donné, bien qu’il la soutienne maintenant avec Grok. De son côté, Bill Gates l’a comparée à une bombe atomique, ce qui n’est pas très éloigné de ce sujet.