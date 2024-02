Comment générer des œuvres d’art en IA sur les appareils Fire TV

L’ère de l’IA a déjà commencé et elle fait lentement son chemin vers divers appareils. En 2023, elle a été introduite dans les ordinateurs, les smartphones et maintenant elle est également disponible sur les appareils Fire TV. Fire TV est l’un des appareils de divertissement populaires et propose de nombreuses fonctionnalités utiles. Avec l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité d’IA, les utilisateurs de Fire TV peuvent désormais créer des œuvres d’art ou des fonds d’écran IA directement sur leur téléviseur. Vous apprendrez ici comment générer des œuvres d’art IA ou des fonds d’écran IA sur Fire TV.

Amazon a introduit une nouvelle fonctionnalité d’IA pour Fire TV, appelée « AI Art ». Actuellement, la fonctionnalité AI Art est disponible sur Fire TV Stick 4K Max (2ème génération) et Fire TV Omni QLED Series. Pour l’instant, elle n’est accessible qu’aux utilisateurs aux États-Unis. Cependant, Amazon pourrait bientôt étendre la disponibilité de cette fonctionnalité à d’autres régions.

Certains appareils Fire TV disposent d’une fonctionnalité ambiante qui affiche des fonds d’écran en plein écran lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Cependant, la sélection de fonds d’écran ou d’économiseurs d’écran pour le mode ambiant était quelque peu limitée. Avec la fonctionnalité AI Art, vous pouvez désormais générer de nouveaux fonds d’écran pour le mode ambiant quand vous le souhaitez. Il affiche non seulement des fonds d’écran, mais également d’autres informations telles que des prévisions météorologiques personnalisées, des calendriers, des gros titres de l’actualité, de la musique, des œuvres d’art de qualité galerie, et plus encore en mode ambiant.

La nouvelle fonctionnalité Fire TV AI Art est alimentée par l’Amazon Titan Image Generator. Elle prend des instructions textuelles et produit des arrière-plans d’images en fonction de l’instruction textuelle. Oui, c’est similaire au modèle Dall-E 3, mais il peut ne pas être aussi puissant car c’est encore un nouveau modèle.

Si vous disposez d’appareils Fire TV éligibles, vous pouvez suivre ce guide pour générer de nouvelles œuvres d’art.

Comment utiliser Fire TV AI Art pour générer un fond d’écran

Heureusement, Amazon a rendu le processus de génération d’œuvres d’art très simple. Les utilisateurs peuvent utiliser Alexa pour la partie textuelle. Voici le processus complet.

Ouvrez d’abord Ambient sur votre Fire TV. Vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d’accueil et choisir Ambient, ou vous pouvez demander à Alexa d’ouvrir Ambient. Une fois en mode ambiant où il affiche des fonds d’écran et d’autres informations, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité AI Art. Dites simplement Alexa suivi de votre choix d’instruction. Et une fois que vous avez donné une instruction, Fire TV générera et vous donnera quatre résultats différents pour la même instruction. Vous pouvez voir chaque image générée et si vous aimez une image générée, utilisez le bouton Ajouter à la collection pour l’enregistrer.

Voilà comment générer des œuvres d’art sur les appareils Fire TV. C’est encore un nouvel outil et il ne génère pas d’images de haute qualité comme MidJourney, mais il peut quand même générer de bonnes images si vous lui donnez les bonnes instructions. Voici quelques instructions partagées par Amazon.

Alexa, créez une image de Stonehenge au coucher du soleil

Alexa, créez un fond d’écran d’une rivière rapide dans le canyon d’Antelope

Alexa, créez un fond d’écran d’un château médiéval sur Mars

Alexa, créez une image d’un paysage de science-fiction coloré

Alexa, créez une image d’un lac tranquille entouré de montagnes

Alexa, créez un fond d’écran d’une ville cyberpunk à Yosemite

Alexa, créez une peinture d’un paysage féerique

Alexa, créez une image de cerisiers en fleurs dans la neige

Alexa, créez une image d’une cabane dans les arbres dans la forêt

Alexa, créez un fond d’écran d’un village sous-marin

Alexa, créez une image d’un temple caché dans une jungle arc-en-ciel

Si vous avez un Fire TV Stick 4K Max (2ème génération) et Fire TV Omni QLED Series, vous pouvez essayer cette nouvelle fonctionnalité IA sur votre téléviseur. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser dans la section des commentaires.