ChatGPT aura une mémoire : il sera capable de se souvenir de toi et de tes conversations

De plus, il aura également une fonction pour oublier ce que vous lui demandez

Il s’agit d’une avancée dans les fonctionnalités avancées d’OpenAI

Depuis la mise en place de GPT-4, nous avons découvert une multitude de nouveautés qui ont progressivement démontré l’état de forme présenté par OpenAI lorsqu’il s’agit de comprendre son application et de nous offrir les meilleures fonctionnalités possibles. Non seulement en termes de sécurité pour éviter qu’il ne tombe entre de mauvaises mains, mais aussi avec ses efforts constants pour affiner la machine et la maintenir véritablement fonctionnelle pour nous.

Le blog d’OpenAI a annoncé cette mise à jour, qui est actuellement en phase bêta et peut être utilisée uniquement par un petit nombre d’utilisateurs sélectionnés.

ChatGPT peut désormais se souvenir de vous

ChatGPT, lors de sa phase de test, introduit une amélioration très intéressante. Dorénavant, il sera capable de se souvenir de nos conversations à travers les chats que nous avons enregistrés. Cela, associé à un contrôle total de ce que nous voulons qu’il se souvienne, rendra notre expérience d’utilisation encore plus intéressante. De plus, cette fonctionnalité sera disponible aussi bien pour les utilisateurs gratuits que pour ceux qui sont abonnés au plan Plus.

ChatGPT pourra se souvenir de tout ce que vous voulez. Des préférences que vous avez dans l’application, comme des résumés sous forme de points plutôt que de texte, jusqu’aux goûts de vos élèves ou de votre cousin. Il tiendra compte de tout cela dans le but de vous aider dans vos demandes ultérieures. Par exemple, si votre jeune cousin aime les girafes et que vous lui demandez de dessiner quelque chose pour lui, il est fort probable qu’il apparaisse quelque chose en rapport avec ces animaux.

OpenAI a également tenu à préciser que les autres GPTs auront aussi une mémoire. Autrement dit, si vous avez une application avec l’API de GPT-4, vous pourrez probablement utiliser ou désactiver la fonction de mémoire sans aucun problème.

Il pourra aussi vous oublier

L’oubli fait partie intégrante de ChatGPT, et cela, OpenAI le sait très bien. Par conséquent, si vous voulez que l’application oublie quelque chose, il vous suffira de le lui demander. De plus, depuis les paramètres de l’application, nous pourrons contrôler ses souvenirs pour effacer ce qui ne nous intéresse pas.

Il n’y a pas de date précise pour le lancement de ces nouvelles fonctionnalités. Pour le moment, OpenAI les teste pour en garantir le meilleur fonctionnement possible, et un petit groupe d’utilisateurs les utilise déjà. Il est clair que cette fonctionnalité arrivera bientôt, mais aucune date précise n’a encore été annoncée.

