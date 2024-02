L’air pollué efface le parfum des fleurs, l’alerte des scientifiques

« Il a un impact sur la pollinisation à l’échelle mondiale », mettent en garde les chercheurs, montrant comment la pollution causée par les activités humaines met en danger non seulement la survie de nombreuses espèces, mais compromet également la capacité des insectes à détecter et à polliniser les fleurs.

La pollution atmosphérique efface le parfum des fleurs, le dégradant à tel point qu’il a un impact sur la pollinisation. C’est le scénario alarmant qui ressort d’une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université de Washington, qui a montré comment la pollution causée par les activités humaines menace non seulement la survie de nombreuses espèces, mais compromet également la capacité des insectes à détecter et à polliniser les fleurs. Dans les zones urbaines, où les niveaux de polluants dans l’air sont plus élevés, la pollinisation peut être réduite jusqu’à 70 %, car les papillons, les abeilles et les autres insectes pollinisateurs ne parviennent plus à percevoir l’odeur des fleurs.

Pourquoi la pollution détruit l’odeur des fleurs

Divers polluants atmosphériques altèrent les composés qui sont à l’origine du parfum des fleurs. Certains de ces polluants, tels que le radical nitrate (NO3), une espèce chimique très instable à la lumière du soleil mais qui se forme la nuit par réaction du dioxyde d’azote et de l’ozone produits par les émissions de gaz à effet de serre, ont un effet plus fort, dégradant les molécules aromatiques responsables du parfum des fleurs. « Normalement, les pollinisateurs parcourent de longues distances, attirés par les parfums des fleurs lorsqu’ils cherchent de la nourriture », indiquent les chercheurs. « Cependant, les interactions fleurs-pollinisateurs peuvent être particulièrement sensibles aux effets de ces polluants atmosphériques, ce qui rend difficile pour les insectes de détecter et de polliniser les fleurs« .

Pour évaluer comment la dégradation du parfum des fleurs affecte le comportement olfactif des pollinisateurs, les chercheurs ont étudié les effets du radical NO3 sur la pollinisation nocturne de l’onagre (Oenothera pallida), une plante à fleurs également connue sous le nom de « primevère du soir », par les papillons de nuit. Ces fleurs dégagent un fort parfum qui attire une variété d’insectes, mais grâce à des observations sur le terrain et à des expériences en laboratoire, les chercheurs ont constaté que le NO3 oxyde rapidement les composés aromatiques de ces fleurs, les rendant non détectables par les papillons.

« Les parfums oxydés ont entraîné une diminution de 70 % (+/-20 %) de la visite des fleurs par les papillons, réduisant probablement la fructification et la forme physique des plantes », ont précisé les chercheurs dans un article récemment publié dans la revue Science.

Cette étude est la première à montrer comment la pollution nocturne crée une chaîne de réactions chimiques qui dégradent les composés aromatiques des fleurs, tout en identifiant les zones où il est le plus probable de constater des impacts significatifs sur la pollinisation.

Celles-ci comprennent de nombreuses zones urbaines en Amérique du Nord, une grande partie de l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et méridionale, ainsi que l’Afrique australe, où les niveaux de pollution sont tels qu’ils peuvent réduire considérablement les distances sur lesquelles les pollinisateurs peuvent détecter les fleurs. « Nos résultats – ont conclu les chercheurs – illustrent l’impact des polluants d’origine humaine sur les capacités olfactives des papillons. Ces polluants peuvent être des régulateurs critiques ayant un impact sur la pollinisation à l’échelle mondiale ».