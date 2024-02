Numériser des photos avec une application ou un scanner : voici comment faire

La numérisation des photos permet d’économiser énormément d’espace dans l’étagère et de préserver vos photos préférées pendant de nombreuses années. Selon vos exigences, vous pouvez choisir d’utiliser votre smartphone ou un scanner pour la conversion analogique-numérique. Vous n’avez pas besoin de dispositifs spéciaux ou de logiciels coûteux pour cela.

Nos photos de référence

Pour ce tutoriel, j’ai fouillé dans mes archives photo et j’ai choisi trois images que j’ai à la fois en version numérique et en version imprimée. Deux instantanés d’architecture et une photo macro d’une sauterelle.

Vous pouvez voir les images originales ici – bien qu’elles soient légèrement compressées par notre système.

La photo originale de la sauterelle, prise avec un Canon EOS 750D. (Photo par Charles)

Le deuxième instantané est l’église de garnison à Dresde – l’impression est un peu plus sombre dans les zones sombres. L’image originale ressemble en tout cas à ceci :

Le Schnappschuss de l’église de garnison est livré avec des contrastes vifs – les smartphones et les scanners sont-ils confrontés à des problèmes ? (Photo par Charles)

Et enfin, l’Opéra de Dresde :

La photo de l’Opéra de Dresde de l’année 2019. (Photo par Charles)

Numérisation des photos via smartphone

Un bondicton dit : « Le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous. » Bien sûr, presque tout le monde a un smartphone qui convient à cette qualification – également pour numériser les photos. Il existe de nombreuses applications disponibles pour l’iPhone et les appareils Android.

Nous recommandons l’utilisation de Microsoft Lens, qui capture rapidement et de manière fiable des photos et regroupe les quelques étapes de traitement réellement nécessaires en un processus compact.

Voici comment procéder :

Installez Microsoft Lens depuis le Play Store de Google pour votre téléphone Android ou via Tunes pour iPhone et iPad. Ouvrez l’application et faites glisser la barre inférieure jusqu’à la catégorie Photo. Pointez maintenant la caméra sur la photo et attendez que Lens trace un cadre rectangulaire autour du motif. Appuyez maintenant sur le déclencheur et ajustez les quatre coins en appuyant dessus et en les faisant glisser là où se trouvent les coins du motif. Si vous êtes satisfait du résultat, enregistrez l’image via le bouton « Terminé ». Dans le menu contextuel, il est préférable de choisir le format JPG et de cliquer ensuite sur « Enregistrer ».

Image 1 : Visez le motif photo avec votre smartphone – si vous voyez le cadre orange, appuyez sur le bouton de prise de vue. (Photo par Charles) Avec quelques petites retouches, vous pouvez optimiser directement le résultat. Si vous êtes satisfait, appuyez sur « Terminé ». (Photo par Charles) Avec l’option Galerie, l’application enregistre l’image au format JPG à faible encombrement. (Photo par Charles)

Les alternatives sont les outils intégrés d’Apple et de Google, bien qu’il puisse y avoir des différences selon le modèle. Par exemple, l’appareil photo de Google peut reconnaître les photos et les documents sur les appareils Pixel et propose automatiquement une fonction de numérisation.

Cependant, sur d’autres appareils tels que Gigaset ou Motorola, la caméra n’est pas capable de le faire.

Les résultats de numérisation des photos avec un smartphone

Les résultats avec un smartphone correspondent à ce que l’on aime appeler « qualité instantanée ». Malgré le Google Pixel 7, les résultats sont perfectibles lorsqu’ils sont examinés de plus près.

L’image est légèrement jaunâtre – est-ce que la balance des blancs a fait une erreur ici ? (Photo par Charles)

Les résultats avec un bord blanc, qui est apparu lors de l’impression avec l’imprimante photo, sont également curieux. On peut voir qu’il peut y avoir des problèmes avec l’équilibre des blancs du téléphone :

L’édition de photos n’est aussi bonne que le téléphone et votre sensibilité à l’optimisation – ici, les coins mal placés sont visibles – le support de découpe se fait remarquer. (Photo par Charles)

Et puis il y a la photo de l’église de la garnison, qui a également l’air très estival, bien qu’elle ait été prise en automne :

Les couleurs sont beaucoup plus « estivales » et le Google Pixel 7 lutte également avec les détails. (Photo par Charles)

Conseils pour la numérisation des photos via smartphone

Aussi facile que soit la numérisation, il y a quelques astuces que vous devriez connaître pour influencer considérablement le résultat de la numérisation :

Évitez les ombres portées et les lumières trop vives qui se reflètent sur la surface des photos. Nous vous recommandons une source de lumière plus tamisée qui éclaire la photo depuis le haut et légèrement sur le côté. Approchez-vous autant que possible de la photo à numériser. La résolution de l’appareil photo des smartphones modernes est supérieure à celle de tout appareil photo reflex, mais de bons résultats ne sont obtenus que lorsque l’objet est presque plein écran dans le viseur de l’écran. Utilisez une lumière blanc chaud ou froid pour l’éclairage. Si vous utilisez une lumière plus colorée dans votre maison, cela fausse considérablement le résultat de numérisation. Nous vous recommandons également d’utiliser un tapis de bricolage avec un quadrillage en carré. Avec cet outil, vous disposez d’une aide supplémentaire lorsque vous souhaitez ajuster les photos pixel par pixel dans Lens.

Cependant, cette méthode rapide et simple n’est pas aussi bonne que la numérisation via un matériel informatique.

Numérisation des photos avec un scanner – lent, mais fidèle à l’original

Numériser des photos avec un scanner présente de nombreux avantages par rapport au smartphone. Dans la grande majorité des cas, les résultats sont beaucoup plus détaillés, fidèles aux couleurs et adaptés à l’impression par rapport à ce que peut offrir un smartphone. Cependant, cette forme de numérisation est beaucoup plus lente et nécessite des connaissances en matière de configuration et de paramétrage de numérisation spécifique à chaque appareil.

Pour la numérisation, vous n’avez pas besoin du scanner le plus récent du marché – même les anciens modèles font le travail correctement s’ils répondent aux exigences de profondeur de couleur (idéalement 24 bits) et de résolution de numérisation (d’au moins 600 dpi).

Dans notre cas, nous avons numérisé les photos avec un Brother MFC-L2700DW de 2014 sous Windows 10.

Important : Les outils intégrés de Windows « Numériser et télécopier » ne pouvaient pas accéder à toutes les fonctionnalités de l’appareil. La résolution de 300 dpi était bien trop faible et la profondeur de couleur était également limitée.

Si le fabricant de votre scanner le propose, vous devriez d’abord télécharger, installer et utiliser le logiciel propriétaire.

Bietet ein Hersteller proprietäre Software an, solltest du sie nutzen. (Eigener Screenshot)

Les résultats de numérisation des photos avec un scanner

Le scanner a fait du bon travail ici – cependant, il y a toujours des différences par rapport à la capture d’origine. Certains détails ont été perdus, mais contrairement à la capture avec un téléphone, tout est uniformément (in)net et assez précis en termes de couleurs.