La bibliothèque secrète de Charles Darwin révélée : il y a quelques surprises

À l’occasion de la journée de Darwin, le contenu de la bibliothèque complète du scientifique qui a révolutionné l’histoire de la connaissance humaine grâce à la théorie de l’évolution a été publié pour la première fois.

Si quelqu’un jetait un coup d’œil à votre bibliothèque, combien de choses pourrait-il découvrir sur vous? C’est à partir de cette question très similaire qu’est née, il y a maintenant vingt ans, l’idée d’un groupe de chercheurs de reconstituer l’ensemble de la bibliothèque de Charles Darwin. Aujourd’hui, le 12 février 2024, à l’occasion du Darwin Day et du 215e anniversaire de sa naissance, le contenu de sa bibliothèque entière a été révélé pour la première fois.

Un catalogue de 300 pages

Un catalogue de 300 pages, composé de milliers de livres, revues et articles sur les sujets les plus divers, y compris les moins suspects. Pour les identifier un par un, le projet Darwin Online, un groupe de recherche spécialisé, a nécessité près de deux décennies de travail. Le Darwin Day est une célébration instituée en Angleterre et aux États-Unis en 1882, juste après la mort du scientifique, pour rappeler la portée révolutionnaire de sa théorie de l’évolution des espèces.

Sa théorie de l’évolution des espèces a déraciné et remis en question l’un des piliers de la culture occidentale, marquant un avant et un après dans l’histoire de la science. De la bibliothèque d’un scientifique d’une telle envergure, on s’attend bien sûr à trouver des livres sur la biologie, les sciences naturelles, la physique, la géologie. Au lieu de cela, dans les 300 pages du catalogue récemment publié, il y a de la place pour tout : de la philosophie à la psychologie, en passant par la religion, l’art et l’histoire. Pour donner une idée, la liste contient 7 400 titres et 13 000 articles, dont des revues, des brochures et des critiques. Plus de la moitié des ouvrages sont en anglais et le reste dans d’autres langues, telles que l’allemand, le français, l’italien, l’espagnol, le néerlandais et le danois.

John van Wyhe, historien des sciences à l’Université de Singapour et directeur de Darwin Online, qui est à la tête du projet, a expliqué comment cette énorme liste confirme, outre l’impact de la recherche de Darwin sur le travail des autres, à quel point le scientifique « était follement éclectique ».

Selon van Wyhe, les anciennes listes de ce qui se trouvait dans la bibliothèque de Darwin ne couvraient au maximum que 15% de ce qui y était réellement contenu. Actuellement, grâce à la publication du catalogue complet, il est possible d’accéder à pas moins de 9 300 copies d’œuvres disponibles gratuitement, presque comme si l’on pouvait vraiment entrer dans la bibliothèque de Darwin.

Bactéries, sauterelles et poulets : quels sont les titres les plus inattendus

Une des choses les plus intéressantes de ce vaste catalogue, reconstitué également à partir des registres des ventes aux enchères passées siècles, est l’extraordinaire diversité des intérêts que Darwin a dû cultiver au cours de ses années d’étude. Après tout, sa théorie de l’évolution des espèces fut le fruit d’un long voyage en mer de cinq ans, au cours duquel le naturaliste a fait le tour du monde.

Parmi les milliers de livres, d’articles et de revues, on trouve les titres les plus bizarres, tels que « La sauterelle du Colorado détestée », « L’anatomie d’un poulet à quatre pattes » et « Cobayes épileptiques ». Selon ses partisans, personne n’a exercé une influence plus significative sur notre compréhension du monde naturel. Van Wyhe a souligné que dans sa bibliothèque se trouve la preuve qu’il n’était pas un individu isolé qui opérait de manière autonome, mais un expert de son temps, qui a fondé son travail sur les stimulations provenant de milliers de personnes.