Cas de peste bubonique aux États-Unis : « Homme probablement infecté par son chat »

Un cas de peste bubonique, la forme la plus courante et répandue de la peste, une maladie infectieuse causée par la bactérie Yersinia pestis, a été enregistré aux États-Unis. L’homme a été infecté dans le comté de Deschutes, en Oregon, « probablement à cause de son chat domestique présentant des symptômes« , comme indiqué dans le communiqué de presse des autorités locales. La bactérie responsable est un hôte des puces qui parasitent les rongeurs tels que les rats, les écureuils et les chiens de prairie, « mais dans certains cas, les puces peuvent également infecter des animaux domestiques comme les chats », souligne l’Institut supérieur de santé (ISS). La bactérie peut être transmise par la morsure des puces ou par l’exposition aux fluides corporels des animaux infectés.

Selon les autorités sanitaires de l’Oregon, le chat aurait pu ramener des puces infectées à la maison, qui auraient ensuite mordu le propriétaire, le contaminant ainsi. Alternativement, le chat aurait pu l’infecter par des fluides corporels contaminés, tels que les gouttelettes respiratoires. L’animal de compagnie, en effet, était également atteint de la peste et était « très malade », comme l’a expliqué le Dr Richard Fawcett, un responsable de santé du comté de Deschutes, à la NBC News. Il avait en effet développé un abcès éclatant qui, selon l’expert, suggérait une infection avancée. Le contact étroit avec le chat aurait pu favoriser la transmission.

Les conditions du petit félin après le diagnostic n’ont pas été divulguées, mais l’homme, heureusement, a répondu « très bien » au traitement par des antibiotiques, qui sont efficaces pour combattre la bactérie Yersinia pestis s’ils sont pris à temps. Comme précisé, l’homme avait développé la peste sous sa forme bubonique, ainsi appelée en raison de l’apparition de bulles, « gonflements inflammatoires des ganglions lymphatiques, suivis de fièvre, de maux de tête, de frissons et de faiblesse », souligne l’ISS.

Il s’agit de la forme la plus courante de la peste causée par la bactérie. La maladie est encore très répandue dans certains pays où les personnes vivent en étroite proximité avec des animaux porteurs du pathogène – tels que la République démocratique du Congo et Madagascar -, mais elle est également présente sporadiquement dans certains pays industrialisés. Aux États-Unis, on enregistre chaque année une poignée de cas, principalement dans les zones rurales du Nord-Ouest, comme l’ont signalé les CDC. En Oregon, il n’y avait pas eu de cas de peste bubonique depuis 2015, lorsque une adolescente avait été infectée pendant une partie de chasse (elle avait fini en soins intensifs à cause de l’infection). En Europe, cependant, la maladie n’est plus présente : comme l’explique l’ISS, la forme autochtone n’est plus présente sur le continent depuis « plusieurs décennies ».

Dans le cas de l’Oregon, il n’est pas exclu que la forme de peste qui a touché l’homme ait évolué vers la forme pulmonaire car les médecins qui l’ont soigné ont observé le développement d’une toux alors qu’il était à l’hôpital. « Si elle n’est pas diagnostiquée précocement, la peste bubonique peut évoluer en septicémie pesteuse (infection du sang) et/ou en peste pulmonaire (infection pulmonaire). Ces formes de peste sont plus graves et difficiles à traiter », expliquent les autorités de Deschutes. La bactérie a également été détectée dans le sang du patient.

Ce sont des détails particulièrement significatifs car si la forme bubonique n’est pas transmise d’une personne à une autre, la forme pulmonaire, quant à elle, se transmet par les gouttelettes respiratoires (aérosol et gouttelettes) libérées lors de la respiration, de la toux et des éternuements. Par mesure de prévention, tous les contacts étroits de l’homme ont reçu des antibiotiques, mais les médecins ne s’attendent pas à ce que d’autres personnes développent l’infection. Le Dr Fawcett a déclaré qu’il serait « très surpris » s’il y avait d’autres cas liés à cette histoire.

La bactérie responsable de la peste bubonique est la même que celle de la célèbre « peste noire » qui a tué des dizaines de millions de personnes en Europe au Moyen Âge. Bien que la maladie ne fasse plus peur comme dans le passé grâce aux antibiotiques, de nos jours, la peste cause encore des milliers de cas et des centaines de passage, comme le souligne l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On se souviendra notamment des cas de deux frères en Mongolie décédés après avoir consommé de la viande de marmotte infectée. Ils avaient été infectés par la soi-disant « peste des marmottes », également liée à la bactérie Yersinia pestis.