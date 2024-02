‘Le spécialiste’, avec Ryan Gosling et Emily Blunt, s’est de nouveau montré pendant la Super Bowl

Taylor Swift sera également présente, sous forme de chanson

Ryan Gosling dans El especialista

Qu’est-ce qui lie Ryan Gosling et Taylor Swift? Eh bien, nous avons pu voir les deux lors de la récente finale du Super Bowl et en plus la chanteuse sera présente, sous forme de chanson, dans El especialista, le prochain film du nominé aux Oscars pour Barbie du meilleur acteur dans un second rôle. C’est ainsi que nous avons pu l’entendre dans la bande-annonce récemment publiée qui a été diffusée pendant la célèbre pause de l’événement sportif mondialement suivi.

Nous pouvons y voir Ryan Gosling, qui prépare avec Margot Robbie le préquel de Ocean’s Eleven, jouant le rôle d’une doublure d’action pendant que la vidéo nous montre toutes les qualités que ce film aura lors de sa sortie le 3 mai, telles que l’amour, le drame, les cowboys de l’espace, les minéraux, les épées, la glace et, comme vous pouvez l’imaginer, les sentiments, qui s’expriment au rythme de « All Too Well » de Taylor Swift.

El especialista, un film (presque) d’auteur

Inspiré de la vie réelle de la doublure d’action et réalisateur David Leitch, réalisateur de succès tels que Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde et Fast & Furious: Hobbs & Shaw et producteur de John Wick (Un jour pour tuer), El especialista est son film le plus personnel à ce jour.

Le nominé aux Oscars Ryan Gosling (Barbie, La La Land, Drive) joue le rôle de Colt Seavers, un doublure d’action marqué par mille batailles, qui, après avoir quitté l’industrie un an plus tôt pour se concentrer sur sa santé physique et mentale, est rappelé à l’action lorsque la star d’un film d’étude à gros budget, réalisé par son ex, Jody Moreno, interprétée par la lauréate d’un Golden Globe Emily Blunt (Oppenheimer, Un endroit calme), disparaît.

Tandis que la productrice implacable du film (la lauréate d’un Emmy Hannah Waddingham, co-star de la comédie pour Apple TV+ Ted Lasso) manœuvre pour garder secrète la disparition de la star Tom Ryder (le lauréat d’un Golden Globe Aaron Taylor-Johnson, que nous avons récemment vu dans Bullet Train), Colt réalise les scènes d’action les plus extravagantes du film tout en essayant (avec pas beaucoup de succès) de reconquérir Jody. Mais à mesure que le mystère entourant la star disparue s’intensifie, Colt se retrouve pris dans une intrigue criminelle et sinistre qui le mènera au bord d’une chute plus dangereuse que n’importe quelle scène de film.