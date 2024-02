Vision Pro pourrait prendre 4 générations pour atteindre sa forme idéale, disent les membres de l’équipe

Le Vision Pro d’Apple était censé être un produit destiné à révolutionner l’industrie. Mais selon un communiqué récent, l’entreprise pourrait prendre encore quelques années et quelques versions supplémentaires pour réaliser ce qu’elle veut réellement.

Un produit révolutionnaire qui deviendra à terme abordable

L’Apple Vision Pro, lancé fin 2023, est un appareil élégant et futuriste qui permet aux utilisateurs d’interagir avec du contenu numérique superposé au monde réel. Il fonctionne sur visionOS, un nouveau système d’exploitation conçu pour des expériences immersives. Son prix est également de 3 500 $, ce qui en réalité un produit de niche pour les premiers utilisateurs et les passionnés.

Cependant, seuls quelques-uns sont impressionnés par l’Apple Vision Pro, y compris ceux qui ont travaillé dessus. Récemment, un journaliste nommé Mark Gurman a révélé que certains membres du groupe Vision Products d’Apple pensent que les lunettes sont loin d’être parfaites et qu’il faudra peut-être jusqu’à quatre générations pour atteindre leur « forme idéale ».

Le journaliste susmentionné, qui a une solide expérience en matière de reportages sur les projets et les produits Apple, cite plusieurs problèmes qui affectent l’Apple Vision Pro, tels que le poids, la durée de vie de la batterie, l’écosystème d’applications et les bugs logiciels.

Il écrit que les lunettes sont « plus un aperçu de l’avenir que l’avenir lui-même. Elles sont trop lourdes et encombrantes, la durée de vie de la batterie est trop courte et il n’y a pas assez d’applications dédiées ». Il indique également qu’il y a plus de défauts dans visionOS que prévu dans un produit Apple, « même un produit de première génération ».

Ces problèmes sont également repris par certains des premiers utilisateurs et critiques de Vision Pro, qui ont partagé en ligne leurs sentiments mitigés à propos de l’appareil. Si certains vantent les fonctionnalités innovantes et le potentiel des lunettes, d’autres se plaignent de leur inconfort et de leurs limites.

Gurman pense que l’objectif ultime d’Apple est de faire du Vision Pro un remplacement de l’iPad, qui, selon lui, a perdu son objectif initial et est devenu un élément déroutant du portefeuille de produits du géant de Cupertino. Il dit qu’Apple a eu des « résultats mitigés » en positionnant l’iPad comme une alternative au Mac et que le Vision Pro pourrait offrir une manière informatique plus attrayante et futuriste.

Mais pour y parvenir, dit Gurman, Apple devra améliorer considérablement le matériel, les logiciels et le support aux développeurs du Vision Pro au cours des prochaines années.

Il faudra quelques mises à niveau matérielles, une série de mises à jour logicielles et un bien meilleur support de la part des développeurs d’applications et des créateurs de contenu pour faire des lunettes le remplacement de l’iPad qu’elles sont capables d’être.

Dit Gurman. En attendant, conclut-il, le Vision Pro est essentiellement un prototype dans lequel il faut payer Apple pour avoir le privilège de le tester.

