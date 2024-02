Quels sont les smartphones les plus puissants aujourd’hui ? La nouvelle liste a été dévoilée

Le choix d’un nouveau smartphone répond à un certain nombre d’exigences bien connues des consommateurs. Si la partie esthétique est importante, beaucoup se tournent toujours vers les performances et le matériel présent. Pour vous aider sur ce dernier point, Antutu a dévoilé la liste des 10 plus puissants et qui montrent ce que le marché peut offrir de mieux.

AnTuTu a récemment publié le tableau des 10 smartphones les plus puissants du marché mondial en janvier 2024. Ce classement est mené par le Nubia RedMagic 9 Pro, un smartphone dédié au jeu et qui est équipé du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il réalise cette première place grâce à un score de 2 096 559 points.

Le RedMagic 7 Pro parvient ainsi à détrôner le leader du mois précédent, l’iQOO 12. Il dispose également du dernier SoC haut de gamme du constructeur américain. Il occupe la deuxième position avec un score de 2.045.064 points.

Le podium de ce classement est complété par la nubia Z60 Ultra, qui atteint la troisième place avec un score de 2 024 711 points. La quatrième position de ce classement AnTuTu est occupée par le nouveau vivo X100 Pro, avec un total de 1 974 891 points, ce qui en réalité le seul smartphone présent équipé d’un SoC MediaTek, le Dimensity 9300.

Les cinquième, sixième et septième positions de ce tableau sont occupées par le nouveau Samsung Galaxy S24. Le Galaxy S24 Ultra occupe la cinquième place avec 1 846 680 points, le Galaxy S24+ est à la sixième place avec un score de 1 711 185 points et le Galaxy S24 est à la septième place avec un total de 1 624 255 points.

Enfin, les positions restantes parmi les dix téléphones portables les plus puissants aujourd’hui selon AnTuTu sont occupées, dans cet ordre, par le Xiaomi 13, avec un score de 1 541 517 points, le Samsung Galaxy S23 Ultra avec un total de 1 496 078 points et le Samsung Galaxy S23+ avec un score de 1 492 625 points.

C’est une liste qui sera certainement modifiée dans les prochains mois. De nouveaux équipements arrivent sur le marché et vont redéfinir les standards et certains équipements actuels vont désormais commencer à être utilisés, augmentant ainsi vos scores et par conséquent votre classement final.