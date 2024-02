Une nouvelle étude a démontré que cesser de fumer apporte d’énormes et rapides bénéfices contre le risque de passage à tout âge, pas seulement chez les jeunes. Voici combien d’années de vie on « gagne » en disant stop aux cigarettes.

Cesser de fumer offre d’énormes bénéfices pour la santé, en réduisant considérablement le risque de passage prématuré. Cela n’est pas seulement vrai pour ceux qui arrêtent de fumer jeunes, mais à n’importe quel âge, contrairement à ce que beaucoup pensent. De nombreux hommes et femmes d’âge moyen, en effet, pensent qu’après de nombreuses années de cigarettes « les dégâts sont déjà faits », ils utilisent donc cette sorte d’excuse pour continuer avec cette mauvaise habitude sans même essayer de s’en débarrasser. Mais les choses ne se passent pas du tout ainsi. Comme le démontre une nouvelle étude, arrêter de fumer offre des avantages à tout âge, réduisant sensiblement le risque de passage prématuré. Les scientifiques ont montré qu’après avoir arrêté, à n’importe quel âge, le risque de mourir dix ans plus tard – de cancers, de maladies cardiovasculaires, respiratoires, et bien plus encore – est même presque comparable à celui de ceux qui n’ont jamais fumé de leur vie.

Un groupe de recherche internationale dirigé par des scientifiques canadiens de l’école de santé publique « Dalla Lana » de Toronto, en collaboration étroite avec des collègues du département de médecine communautaire de la faculté des sciences de la santé de l’Université arctique de Norvège, a déterminé que le fait d’arrêter de fumer réduit le risque de passage à tout âge. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Prabhat Jha, directeur exécutif du Centre de recherche sur la santé mondiale de l’Unity Health Toronto, sont parvenus à ces conclusions après avoir analysé statistiquement les données de santé de 1,48 million d’adultes dans quatre pays : Canada, Norvège, États-Unis et Royaume-Unis. La période de suivi a duré 15 ans, au cours de laquelle 122 697 passage ont été enregistrés.

En comparant les cohortes de fumeurs actuels, de non-fumeurs et d’anciens fumeurs (moins de 3 ans, de 3 à 9 ans et plus de 10 ans), en tenant compte de facteurs de risque tels que l’âge, la consommation d’alcool, l’obésité, etc., il a été constaté que les fumeurs actuels avaient un risque de passage presque triplé par communiqué aux non-fumeurs (2,8 pour les femmes et 2,7 pour les hommes). En moyenne, les fumeurs âgés de 40 à 79 ans avaient une espérance de vie inférieure de 12 ans (femmes) et de 13 ans (hommes) par communiqué à ceux qui n’avaient jamais fumé une cigarette. Le nombre d’années de vie perdues atteignait même 26 ans pour ceux qui mouraient de causes directement liées au tabagisme. Ces données devraient constituer une alerte pour tout fumeur, mais il est réconfortant de savoir que ceux qui arrêtent de fumer peuvent en grande partie s’en sortir. Il suffit de savoir que ceux qui le font avant l’âge de 40 ans, selon les données de la nouvelle étude, peuvent espérer une espérance de vie proche de celle de ceux qui n’ont jamais fumé.

Arrêter de fumer depuis moins de 3 ans était associé à un excès de risque inférieur de 95 % chez les femmes et de 90 % chez les hommes de moins de 40 ans. Pour les femmes et les hommes de 40 à 49 ans, la réduction était respectivement de 81 % et de 61 %, tandis que pour ceux de 50 à 59 ans, elle était de 63 % et de 54 %. Arrêter de fumer à tout âge était associé à une survie plus longue, en particulier l’arrêt avant l’âge de 40 ans, ont expliqué les auteurs de l’étude. Arrêter de fumer depuis moins de 3 ans permettait potentiellement d’éviter 5 années de vie perdues, tandis qu’arrêter depuis 10 ans ou plus entraînait une survie similaire à celle des non-fumeurs.

« Arrêter de fumer est extrêmement efficace pour réduire le risque de passage, et les personnes peuvent récolter ces avantages de manière extrêmement rapide », a déclaré le professeur Prabhat Jha dans un communiqué de presse. « Beaucoup de gens pensent qu’il est trop tard pour arrêter de fumer, surtout à l’âge mûr. Mais ces résultats contredisent cette manière de penser. Il n’est jamais trop tard, l’impact est rapide et vous pouvez réduire le risque des principales maladies, ce qui indique une meilleure qualité de vie plus longue », a ajouté le scientifique, soulignant que l’aide aux personnes pour arrêter de fumer est l’une des méthodes les plus efficaces pour améliorer leur santé. Le médecin souligne également que ce support doit être fourni avec précaution, sans juger ni stigmatiser, étant donné que les cigarettes sont conçues « pour créer une forte dépendance ». Les détails de l’étude « Smoking Cessation and Short- and Longer-Term Mortality » ont été publiés dans la revue scientifique NEJM Records.