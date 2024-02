Comment rendre les appels WhatsApp plus sécurisés en cachant votre localisation

L’année dernière, Meta a publié une longue liste de fonctionnalités pour son application de messagerie instantanée, WhatsApp. Une fonctionnalité remarquable comprend la possibilité de masquer votre localisation et votre adresse IP lors des appels. Si vous utilisez souvent WhatsApp pour les appels vocaux et les appels vidéo et que vous souhaitez rendre vos appels plus sécurisés, continuez à lire pour apprendre comment activer la nouvelle fonctionnalité de sécurité.

La confidentialité est importante et pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité aux appels, WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permet aux utilisateurs de masquer leur adresse IP lors des appels. La nouvelle fonctionnalité de discussion est « Protéger l’adresse IP lors des appels ».

Avant la sortie d’une nouvelle fonctionnalité, lorsque vous passez un appel sur WhatsApp, votre adresse IP est partagée avec l’autre personne en appel, révélant potentiellement votre géolocalisation et les détails de votre fournisseur de services Internet (FSI).

Meta déclare que la nouvelle fonctionnalité cache votre adresse IP à l’autre partie en relayant les appels par le biais des serveurs de WhatsApp. Lorsque vous activez la fonction de protection de l’adresse IP, votre appel sera d’abord acheminé par les serveurs de Meta, puis connecté au destinataire, évidemment, la qualité peut ne pas être aussi bonne que les appels normaux, mais c’est une excellente fonctionnalité.

Donc, si vous souhaitez activer cette fonctionnalité de confidentialité, plongeons directement dans les étapes.

Comment activer la fonctionnalité Protéger l’adresse IP lors des appels sur WhatsApp

La fonction Protéger l’adresse IP lors des appels est disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iPhone. Assurez-vous de mettre à jour WhatsApp vers la dernière version depuis le Google Play Store ou l’App Store. Si vous êtes déjà sur la nouvelle version, vous pouvez suivre ces étapes.

Étapes pour iPhone :

Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Sélectionnez Paramètres dans la barre inférieure. Tapez sur Confidentialité. Tapez sur Avancé et activez l’interrupteur Protéger l’adresse IP lors des appels. C’est tout.

Étapes pour Android :

Ouvrez WhatsApp. Appuyez sur l’icône des trois points en haut à droite et sélectionnez Paramètres. Tapez sur Confidentialité. Sélectionnez Avancé et activez Protéger l’adresse IP lors des appels.

Vous pouvez facilement rendre vos appels plus sécurisés grâce à la nouvelle fonctionnalité de confidentialité. En plus de protéger les appels, vous pouvez également mettre en sourdine les appelants inconnus sur WhatsApp. Oui, c’est une autre fonctionnalité disponible sur WhatsApp.

Si vous recevez de nombreux appels de numéros inconnus, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui met en sourdine tous les appels provenant de numéros inconnus.

Voici comment vous pouvez activer cette fonctionnalité de confidentialité, ouvrez WhatsApp > Paramètres > Confidentialité > Appels > activez l’interrupteur Silence des appelants inconnus.

Vous voulez améliorer votre expérience sur WhatsApp, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs conseils et astuces WhatsApp.

Si vous avez encore des questions, laissez-les dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

Articles connexes :