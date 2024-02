PACE : le satellite avancé que la NASA a lancé pour étudier la santé de la Terre

La NASA a lancé avec succès le satellite PACE, qui est équipé d’instruments conçus pour mesurer des données importantes sur le réchauffement climatique.

Les changements climatiques suscitent des préoccupations et il est important de les étudier et de les comprendre. C’est pourquoi la NASA a lancé en orbite un nouveau satellite avancé, qui lui permettra de mesurer avec une plus grande précision les effets des changements climatiques sur notre planète.

Nommé PACE, qui signifie Plankton, Aerosol, Climate and Ocean Ecosystem, la machine, qui incarne une mission que la NASA envisage depuis 20 ans, a été lancée hier, jeudi 8 février, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base de Cap Canaveral, en Floride.

Le PACE nous aidera à apprendre, comme jamais auparavant, comment les particules dans notre atmosphère et nos océans peuvent identifier les principaux facteurs qui impactent le réchauffement climatique.

a expliqué l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

L’agence spatiale a confirmé l’activation du signal du satellite cinq minutes après le lancement.

Ce satellite devrait être situé à une altitude de 676 kilomètres de la Terre, pendant au moins trois ans, avec pour mission d’étudier les océans et l’atmosphère. L’objectif est d’examiner quotidiennement la planète en utilisant deux polarimètres, des instruments conçus pour étudier comment la lumière solaire interagit avec les particules de l’air.

Ainsi, les chercheurs de la NASA recevront de nouvelles informations sur les aérosols atmosphériques, les propriétés des nuages et la qualité de l’air à des échelles locales, régionales et mondiales.

La NASA souhaite étudier la répartition du phytoplancton important

Comme le phytoplancton absorbe le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le transforme en matière mobile, il est important de l’étudier. De plus, il est essentiel pour le développement de certains écosystèmes aquatiques.

Bien que la NASA possède déjà plusieurs satellites et instruments d’observation de la Terre en orbite, « le PACE donnera une autre dimension ».

Les opportunités offertes par le PACE sont très intéressantes et nous serons en mesure d’utiliser ces technologies incroyables de manières que nous n’avions pas encore prévues. C’est vraiment une mission de découverte.

a déclaré Jeremy Werdell, scientifique du projet PACE, dans une déclaration.

Le nouveau satellite fait partie des nombreux efforts entrepris par la NASA pour faire face à l’urgence climatique.