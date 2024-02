Avons-nous vraiment 60% du même patrimoine génétique que les bananes ? Le fact-checking de Sanremo

Pendant la troisième soirée du Festival de Sanremo, Teresa Mannino a débuté son monologue sur la crise climatique avec cette affirmation apparemment bizarre. Mais est-ce vraiment le cas ? Voici ce que dit la science à ce sujet.

Activez les notifications pour recevoir les mises à jour sur

« Nous devons nous rappeler que nous sommes des animaux humains. L’origine de la vie sur la planète est commune : 60% de notre patrimoine génétique est identique à celui des bananes« . La génétique n’est certainement pas un sujet auquel on s’attend d’un monologue de Sanremo, et pourtant lors de la troisième soirée du 74e Festival de la chanson italienne, Teresa Mannino, dans le rôle de co-animatrice, a réussi à parler de l’ADN sur la scène de l’Ariston, sans ennuyer personne.

Dans son monologue, l’actrice sicilienne a parlé de la crise climatique et des responsabilités que l’espèce humaine a eues et a encore dans cette crise. Toute la faute de notre arrogance, dit Mannino : « Nous nous sentons supérieurs parce que nous parlons, mais les animaux ou les plantes communiquent d’une autre manière ». Un concept clair : les hommes ne sont pas meilleurs que les autres êtres vivants qui habitent la planète.

Pour le rendre encore plus clair, Mannino a commencé par un fait, selon lequel les êtres humains partagent 60% de leur patrimoine génétique avec les bananes. Le public de l’Ariston a immédiatement ri amusé, mais l’actrice n’a pas hésité un instant : « Ce n’est pas une blague, c’est comme ça ». Nous nous sommes donc demandés s’il s’agissait d’une information scientifique ou non. Voici ce que nous avons découvert.

Que indique partager le patrimoine génétique avec les bananes

Pour comprendre si nous partageons vraiment la moitié de notre patrimoine génétique avec les bananes, nous devons d’abord clarifier ce que l’on entend par patrimoine génétique. Cette expression fait référence à notre génome, c’est-à-dire à l’ensemble des gènes qui déterminent les caractéristiques de chaque individu, en d’autres termes, à l’ADN total de chaque organisme. C’est dans celui-ci, présent dans le noyau de toutes les cellules – à l’exception des globules rouges humains – que les instructions essentielles pour la production régulée des protéines, qui sont à la base du fonctionnement de toutes les cellules, tissus et organes d’un individu, sont « écrites ».

C’est là que commence la partie essentielle pour comprendre si Mannino a dit quelque chose de vrai ou non. Il faut savoir que tout l’ADN ne code pas pour les protéines : les séquences qui accomplissent cette fonction sont appelées « gènes ». Le Projet Génome Humain – un programme de recherche international qui avait pour objectif d’identifier les gènes humains – a découvert que les gènes, c’est-à-dire l’ADN codant, ne représentent qu’une infime partie, précisément 2%, de tout l’ADN humain.

Le reste est constitué d’ADN « non codant », soit environ 98%. Jusqu’à récemment, on pensait que cela était pratiquement inutile. En réalité, on a découvert que ce 98% restant de l’ADN joue également un rôle essentiel, celui de réguler l’expression des gènes. Tout cela pour dire que « patrimoine génétique » et « gènes » ne sont pas du tout la même chose.

Avons-nous la moitié du patrimoine génétique des bananes ?

La génomique comparative étudie l’ADN humain à partir d’informations tirées de l’étude du génome d’autres organismes vivants. À partir de ces études, nous savons que le génome ou patrimoine génétique humain est identique à 99,9% pour chaque personne dans le monde – c’est ce qui nous identifie en tant qu’appartenant à l’espèce humaine – puis il y a une toute petite partie, soit 0,1%, qui est responsable de l’unicité de chaque personne.

Cette donnée est très puissante pour nous, êtres humains, habitués à penser que nous sommes uniques et spéciaux – ce qui est vrai, mais seulement pour 0,1% de notre génome – mais il est encore plus étonnant de savoir que pour 98,8% notre ADN est identique à celui des chimpanzés et enfin notre patrimoine génétique est identique à celui des bananes pour une partie estimée entre 40 et 60%. Nous pouvons donc conclure que Teresa Mannino a dit un fait scientifiquement prouvé.