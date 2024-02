Aux États-Unis, l’intelligence artificielle ne pourra plus appeler à la maison : que dit la loi

La Commission fédérale des communications a annoncé un jugement historique : il sera désormais illégal d’utiliser l’intelligence artificielle pour passer des appels non désirés, indépendamment de leur objectif, et non seulement dans le cadre de tentatives de fraude.

Quand, en janvier 2024, juste avant les primaires, plusieurs électeurs du New Hampshire, en répondant au téléphone, ont pensé avoir été appelés par Joe Biden en personne, il est devenu évident que le problème des appels générés par l’intelligence artificielle échappait désormais à tout contrôle.

C’est maintenant la Federal Communications Commission (FCC), la Commission fédérale des communications des États-Unis, qui donne un tournant à cette question, encore dépourvue de réglementation officielle. Le 2 février, elle a annoncé un jugement historique : l’utilisation de voix générées par l’IA dans les appels est un délit. La décision de la Commission rend illégales les « fausses appels » exploitant l’intelligence artificielle, quel que soit leur objectif, et pas seulement ceux utilisés dans le cadre d’une fraude. En effet, ces derniers étaient déjà considérés comme un délit aux États-Unis.

Les dispositions du jugement

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a expliqué que ce jugement répond à la nécessité de fournir aux procureurs généraux de nouveaux outils pour lutter contre ceux qui exploitent la technologie de clonage vocal pour commettre des fraudes par des appels rapides.

« Les malfaiteurs utilisent des voix générées par l’intelligence artificielle dans des appels rapides pour extorquer de l’argent à des proches vulnérables, imiter des célébrités et désinformer les électeurs », a poursuivi Rosenworcel dans un communiqué de presse, où elle a clarifié que la Commission cherche à envoyer un message très clair aux fraudeurs avec ce jugement.

Pourquoi les voix générées par l’IA font peur

En janvier, plusieurs électeurs du New Hampshire ont reçu ce qui a probablement été l’un des appels les plus incroyables de leur vie. Tellement incroyable que cela ne pouvait pas être vrai. Quelqu’un a généré une voix à l’aide de l’intelligence artificielle ressemblant tout à fait à celle de Joe Biden, qui essayait de convaincre le destinataire de ne pas participer aux élections politiques pour soutenir le candidat du Parti républicain aux élections présidentielles. « Quelle absurdité » – disait la voix générée par l’IA, puis ajoutait – « Il est important que vous conserviez votre vote pour les élections de novembre. Voter ce mardi ne fait que permettre aux républicains de réélire Donald Trump. Votre vote fait la différence en novembre, pas ce mardi ».

Le procureur général a ensuite précisé que ces appels étaient très probablement « une tentative illégale de manipuler les primaires du New Hampshire et d’influencer les électeurs ». À peine deux semaines plus tard, au début du mois de février, le procureur général du New Hampshire, John Formella, a annoncé le lancement d’une enquête pénale contre une société du Texas soupçonnée d’être responsable de ces appels incriminés.