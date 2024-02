Combien coûte survivre dans un monde sans pluie : l’énorme investissement pour « sauver » Barcelone

Depuis 3 ans, la Catalogne est frappée par une sécheresse si grave que le gouvernement catalan vient de déclarer l’état d’urgence, en prenant des mesures draconiennes pour économiser l’eau, même à Barcelone. Un énorme investissement tentera de « sauver » la ville de sa dépendance aux pluies.

Sécheresse extrême au réservoir d’eau de Berga, situé au nord de Barcelone.

Une des principales conséquences de la crise climatique en cours est la sécheresse, un problème qui a durement frappé également l’Italie – nous nous souvenons tous des images choquantes du Po à sec – mais qui a des conséquences particulièrement dramatiques en Espagne. Parmi les régions les plus touchées figurent la Catalogne et l’Andalousie, où la situation dure depuis des dizaines de mois. Après 1 000 jours consécutifs de sécheresse, début février, le gouvernement catalan présidé par Pere Aragonès a décidé de déclarer l’état d’urgence, en prenant des mesures exceptionnelles pour économiser l’eau douce précieuse. La situation est si délicate que Barcelone devra également se soumettre à des restrictions, telles que la réduction de 20 % de l’irrigation agricole et l’interdiction d’arroser les parcs publics. Le lavage des voitures ne sera autorisé que pour des fins commerciales et les piscines et les fontaines ornementales seront fermées, entre autres. « Nous avons eu de légères pluies à la fin de mai et en juin qui ont aidé le secteur agricole et réduit le risque d’incendie, mais rien de la portée de ce dont nous avons besoin pour soulager 34 mois consécutifs de sécheresse », avait déclaré le Dr Sarai Sarroca, directeur de l’agence météorologique catalane, en juillet 2023. Pour faire face à une situation qui ne cesse de s’aggraver, les autorités locales ont décidé de libérer la métropole populeuse et touristique de sa dépendance à la pluie. Comment ? En construisant (d’autres) désalinisateurs, les plus grands et les plus performants d’Europe.

Dans la ville qui fait face à la mer Méditerranée et abrite les œuvres architecturales extraordinaires d’Antoni Gaudí, l’un des deux plus grandsles plus grands sites de désalinisation d’Europe est déjà présent. Il a été construit après la grave sécheresse de 2008 et fournit un peu moins de 33 % de l’eau potable aux citoyens. Une autre part importante provient du recyclage des eaux usées. Grâce au désalinisateur de Barcelone, comme mentionné par Bloomberg, 200 000 mètres cubes d’eau potable sont extraits de la mer chaque jour, ce qui équivaut à des dizaines et des dizaines de piscines olympiques. La quantité impressionnante d’eau dévoilée et récupérée suffit à couvrir une part significative des besoins de la ville, mais évidemment ce n’est pas suffisant pour l’ensemble de la région. Avec un investissement conséquent de 2,6 milliards d’euros, le gouvernement catalan a décidé d’agrandir le deuxième désalinisateur et d’en construire un troisième d’ici 2030. Cela permettra à des millions de citoyens de se libérer complètement de l’approvisionnement en eau lié aux pluies, de plus en plus rares et destinées à diminuer encore dans un avenir proche.

La tendance, il est clair, est négative : nous venons de vivre l’année la plus chaude de l’histoire – depuis que nous suivons la fièvre de la planète – et entre février 2023 et janvier 2024, pour la première fois en douze mois consécutifs, le réchauffement a été de 1,5°C supérieur à l’époque préindustrielle. C’est le seuil critique au-delà duquel les scientifiques prévoient les effets les plus catastrophiques et irréversibles de la crise climatique. Parmi eux figure la sécheresse grave, qui est destinée à s’aggraver encore, compte tenu des projections, si nous ne faisons rien pour réduire considérablement et rapidement les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre climalement modifiants, le réchauffement climatique d’origine humaine va s’intensifier. Il est bon de savoir que si nous laissons tout comme aujourd’hui, d’ici 2100, une température moyenne de 2,7°C au-dessus de la moyenne préindustrielle est prévue, avec des effets dévastateurs sur l’humanité et l’environnement. C’est pourquoi la Catalogne et l’Andalousie – où la sécheresse a ravagé les récoltes d’olives, faisant chuter la production de 50 % – ont décidé d’anticiper en se fournissant à une source « inépuisable » : l’eau de la mer Méditerranée.

L’été dernier, les réservoirs d’eau de Catalogne étaient tombés à 30 % de leur capacité, soit environ 15 % de moins que la moyenne de l’Espagne, en raison de précipitations constamment inférieures à la moyenne depuis 3 ans. Actuellement, ils sont en dessous de 16 %. Dans celui de Sau, il est même descendu à 8 % de sa capacité, comme indiqué par EcoPolitic. Pour pallier les pénuries en cas d’urgence extrême, il a été envisagé d’approvisionner par des navires-citernes, mais cela est considéré comme une solution temporaire. Une intervention infrastructurelle plus large est nécessaire et la seule manière raisonnable pour une région en bord de mer est de désaliniser l’eau de mer, en augmentant la capacité déjà importante des installations en activité. Barcelone compte 1,6 million d’habitants ; grâce à ce nouvel investissement, le gouvernement catalan devrait être en mesure de subvenir aux besoins en eau de 3,3 millions de personnes. Sachant que la Catalogne compte environ 7,5 millions d’habitants, les installations ne seront pas suffisantes pour tous et des mesures devront être prises pour économiser l’eau, en essayant de récupérer chaque petite averse qui se manifeste.

L’une des principales préoccupations concerne également les champs agricoles assoiffés. Il suffit de penser qu’un communiqué de COAG (coordinateur espagnol des agriculteurs et éleveurs) cité par Le Monde et publié en mai 2023 indiquait que la sécheresse avait touché 80 % des terres agricoles espagnoles, « avec plus de 5 millions d’hectares cultivés en céréales non irriguées » et les « pertes irréversibles » qui en résultent. Les pluies, comme l’explique Sarai Sarroca à Bloomberg, se déplacent de plus en plus vers le nord et le sud de l’Espagne devient comme l’Afrique du Nord, alors que la Catalogne connaît les conditions de l’Andalousie, la communauté autonome la plus au sud de la Péninsule Ibérique. Il est évident qu’en ne s’attaquant pas à la source du réchauffement climatique d’origine humaine, c’est-à-dire les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre, la situation continuera à se détériorer sensiblement, avec un impact catastrophique sur l’environnement et les personnes.