C’est la mine la plus profonde d’Europe : maintenant elle va devenir une batterie géante

Depuis la fin du Néolithique, l’homme a choisi l’exploitation minière comme une source importante de ses ressources. Sans elle, aucune révolution technologique n’aurait été possible. De l’ingénieuse mais archaïque exploitation minière romaine de Las Médulas, aux projets futuristes d’exploitation minière des astéroïdes, tout découle de la nécessité d’extraire ces minéraux des entrailles de la Terre. Mais il y a un gros problème à ce sujet, que fait-on d’elles une fois que tous leurs fruits ont été extraits ? Il semble qu’une entreprise britannique ait un plan maître à cet égard, et elles vont commencer par transformer en une batterie géante la mine la plus profonde de notre continent : celle de Pyhäsalmi en Finlande.

Comme le rapporte The Engineer, l’entreprise Gravitricty s’est associée à l’exploitant de la mine de Pyhäsalmi, une mine qui a une profondeur de 1,5 kilomètres et dont le cycle de vie est terminé car tous les ressources qui y étaient présentes ont été exploitées.

