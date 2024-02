Amerrissage dans l’Atlantique pour Villadei et les astronautes de la mission Ax-3 : la vidéo du splashdown

Aujourd’hui, la navette spatiale Dragon de Space X avec à bord l’Italien Walter Villadei et les trois autres astronautes de la mission privée Axiom 3 a amerri dans l’océan Atlantique au large de la côte de Daytona, en Floride, après près de deux jours de départ de la Station spatiale internationale.

Le moment de l’amerrissage de la navette spatiale Dragon avec à bord Walter Villadei et les autres astronautes de la mission Ax-3 / Crédit : Axiom Space

Le retour sur Terre de l’astronaute italien Walter Villadei et des autres membres de la mission Ax-3 à bord de la navette Dragon de Space X a eu lieu aujourd’hui, vendredi 9 février 2024, dans l’océan Atlantique au large de Daytona, en Floride. Après 18 jours passés dans la Station spatiale internationale (ISS), l’équipage de la troisième mission de la compagnie texane Axiom Space, dont faisaient partie le pilote et colonel de l’armée de l’air, le commandant de l’Ax-3, le vétéran Michael López-Alegría, ainsi que les deux spécialistes de mission, le Turc Alper Gezeravcie et le Suédois Marcus Wandt de l’Agence spatiale européenne (ESA), est rentré chez lui.

L’amerrissage, diffusé en direct sur le site web et les chaînes Youtube et Twitter de Axiom Space, s’est déroulé comme prévu à 14h30 heure italienne, après près de deux jours de départ de l’ISS, de laquelle la capsule Dragon s’est détachée mercredi 7, suivant une trajectoire orbitale qui a ramené l’équipage en toute sécurité sur Terre. À bord de la navette, se trouve également une cargaison d’environ 250 kg de matériel scientifique et de fournitures, y compris du matériel de la NASA et les expériences menées par les astronautes de Ax-3 dans le laboratoire orbital.

Les opérations de l’équipe de récupération / Crédit : Axiom 3

Pour l’Italie, il s’agit du deuxième retour avec amerrissage d’un de nos astronautes, après la plongée dans l’océan de Samantha Cristoforetti en octobre 2022, elle aussi de retour de l’ISS et, comme pour l’alors équipage de la Crew-4 dont elle faisait partie, l’amerrissage est suivi des opérations de récupération de la capsule par un navire spécialisé et du débarquement des astronautes.

La mission Ax-3 sur la Station spatiale internationale

Les quatre astronautes sont arrivés à bord de la Station spatiale internationale le 20 janvier dernier, après un jour et demi de lancement depuis le Cap Canaveral, dans le cadre de la troisième mission de Axiom Space dirigée vers le laboratoire orbital, la première avec un équipage entièrement européen. Pendant leur séjour à bord de l’ISS aux côtés des sept membres de l’Expédition 70 engagés dans la mission de longue durée, ils ont réalisé environ 30 activités comprenant des expériences scientifiques et des démonstrateurs technologiques.

En particulier, Villadei s’est occupé de gérer 13 expériences conçues par l’armée de l’air et l’Agence spatiale italienne (ASI), développées en collaboration avec diverses entreprises et universités italiennes impliquées dans la mission, dont certaines axées sur l’étude de la réponse de l’organisme humain dans l’espace, notamment la télémédecine et l’amélioration de l’efficacité neuronale des personnes effectuant des activités stressantes. D’autres activités ont porté sur le test de vêtements spatiaux, la mesure en temps réel du flux de particules cosmiques et l’évaluation de matériaux spéciaux.