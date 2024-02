Retour sur Terre pour Villadei et les astronautes de la mission Ax-3 : quand aura lieu l’amerrissage

La capsule Dragon de SpaceX avec à bord l’italien Walter Villadei et les trois autres astronautes de la mission privée Axiom-3 s’est détachée aujourd’hui, mercredi 7 février, de la Station spatiale internationale (ISS) : le voyage de retour durera environ deux jours, avec un amerrissage prévu dans l’Atlantique, au large des côtes de la Floride, vers 14h30 (heure italienne) le vendredi 9 février.

à gauche, Walter Villadei à bord de la capsule Dragon de SpaceX. À droite, détachement de la capsule de la Station spatiale internationale

Retour sur Terre pour l’astronaute italien Walter Villadei et les trois autres membres de l’équipage de la mission Ax-3 : la capsule Dragon de SpaceX avec les quatre astronautes à bord s’est détachée aujourd’hui, mercredi 7 février, du module Harmony de la Station spatiale internationale (ISS), après deux reports en raison des intempéries. La capsule a quitté l’ISS à 15h20 heure italienne, alors que le laboratoire orbital se trouvait au-dessus de l’océan Pacifique, à l’ouest de l’Équateur, et effectuera un voyage de retour d’environ deux jours (47 heures), avec un amerrissage prévu dans l’Atlantique.

Quand la capsule avec Villadei et les astronautes de la mission Ax-3 arrive-t-elle

La capsule Dragon est prévue pour amerrir à 14h30 heure italienne le vendredi 9 février 2024 au large des côtes de la Floride. Pendant le voyage de retour sur Terre, la capsule allumera plusieurs fois ses moteurs pour effectuer une série de manœuvres qui réduiront progressivement l’orbite, jusqu’à l’amerrissage spectaculaire. « Le Dragon s’éloigne lentement du laboratoire orbital vers une trajectoire orbitale qui ramènera l’équipage et sa charge en sécurité sur Terre, visant un amerrissage au large des côtes de Daytona, en Floride, vers 8h30 HNE le vendredi 9 février », a expliqué la NASA dans un communiqué.

À bord de la capsule, avec le pilote et le colonel de l’aéronautique militaire Walter Villadei, le commandant de l’Ax-3, le vétéran Michael López-Alegría, et les deux spécialistes de mission, le Turc Alper Gezeravcie et le Suédois Marcus Wandt de l’Agence spatiale européenne (ESA), il y a aussi « environ 250 kg de matériel scientifique et de fournitures », dont des expériences et du matériel de la NASA », a précisé l’Agence spatiale américaine.

Les quatre astronautes sont arrivés à l’ISS le 20 janvier dernier, un jour et demi après le lancement depuis Cape Canaveral, dans le cadre de la troisième mission de la société texane Axiom à destination du laboratoire orbital, visant à mener plus de 30 expériences scientifiques, dont 13 italiennes. Leur séjour à bord de l’ISS devait durer deux semaines, mais en raison des mauvaises conditions météorologiques au large de la Floride, le retour a été reporté jusqu’à aujourd’hui, ce qui a amené l’équipage de l’Ax-3 à passer 18 jours à bord de l’ISS avec les sept membres de l’Expédition-70.

Comment suivre le direct de l’amerrissage

Le retour et l’amerrissage de la capsule Dragon sont diffusés en direct par la NASA et Axiom Space. La couverture NASA, disponible sur NASA Television, sur l’application NASA, sur la chaîne YouTube et le site web de l’Agence, comprend les opérations conjointes avec Axiom Space et SpaceX, y compris les préparatifs de fermeture de l’écoutille et les trente premières minutes après le détachement de l’ISS. Ensuite, Axiom Space se chargera de la diffusion en direct du retour et de l’amerrissage de la capsule Dragon, en diffusant l’amerrissage sur son site web et ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube.