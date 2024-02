Que font les chanteurs de Sanremo pour préparer leur voix avant de se produire : la coach vocale l’explique

Les artistes sont un peu comme des athlètes, avant de se produire, ils suivent des régimes alimentaires, font des exercices d’échauffement et même quelques rituels superstitieux. L’objectif est d’arriver avec des bases techniques solides pour affronter la scène de l’Ariston.

Interview de Manuela Bisceglie,

Chanteuse et enseignante du conservatoire de Milan

« Il n’y a pas de règle générale, chaque artiste a ses propres besoins et faiblesses, certains mangent des anchois avant de se produire car ils disent que cela est bon pour la voix. Il existe cependant de bonnes pratiques à suivre », explique Manuela Bisceglie, chanteuse et coach vocal du conservatoire de Milan sur Netcost-security.fr. Nous l’avons contactée pour comprendre comment les chanteurs en compétition à Sanremo se préparent pour affronter cinq soirées consécutives et gérer leurs émotions sur la scène de l’Ariston.

Il y a une longue liste de rituels qui précèdent la performance dans l’histoire de la musique. Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, ne montait pas sur scène sans manger une part de shepherd’s pie, Axel Rose voulait des pastèques carrées, des roses blanches et de la vodka dans sa loge, et Prince avait toujours un médecin à disposition en coulisses, il se faisait injecter de la vitamine B12 pour améliorer ses performances.

Chacun a ses propres rituels superstitieux, exercices ou régimes avant de monter sur scène. « Nous devons imaginer les artistes comme des athlètes, Sanremo est une compétition importante, c’est pourquoi il est essentiel de venir préparé, avec des bases techniques solides qui permettent aux chanteurs de bien gérer le stress et de moduler leur voix pour le festival ».

Est-ce stressant pour la voix de chanter pendant quatre soirées en une semaine ? Cela influence certainement beaucoup l’intensité de la performance, surtout parce que ces cinq soirées arrivent après une période de répétitions. Pour tous les artistes qui utilisent un organe interne de leur corps, l’organe vocal, chanter pendant quatre soirées est un défi. Surtout s’ils n’ont pas de bases techniques solides pour soutenir la performance.

Des bases techniques, comme lesquelles ? Tout d’abord, la technique de respiration, donc être en mesure de soutenir la phonation avec une respiration correcte qui ne crée pas de tensions au niveau laryngé, qui n’entraîne pas de mauvaises postures vocales. Puis, aussi au niveau du style, des émissions comme le gratté doivent être faites avec une certaine technique pour ne pas endommager la voix.

Auparavant, vous mentionniez le stress émotionnel. Comment peut-il influencer la performance et la voix ?

Non seulement les yeux sont le reflet de l’âme, la voix aussi. Pensez simplement à quand nous étions petits. Quand quelque chose nous faisait peur ou nous émouvait, nous avions un nœud dans la gorge ou notre respiration devenait haletante. Ce sont des effets psychosomatiques qui peuvent influencer sur scène.

Que fait-on dans ces cas-là ? Même ici, la conscience technique vient en aide. Parce que si je sais que j’ai un passage difficile, mais que je l’ai répété mille fois, même si je suis sur la scène de Sanremo, je sais comment réagir. Parce qu’il n’y a pas de performance où vous n’êtes pas ému, donc le bagage d’études et d’expérience est très important.

Comment se prépare-t-on pour Sanremo ? Chacun a une série d’exercices, de règles d’hygiène vocale, par exemple aller dormir tôt, ou ne pas manger certains aliments, ou faire des exercices. Chaque artiste est un univers à part. La règle générale que je dis toujours à mes élèves est de chauffer la voix, avec des vocalises qui permettent d’atteindre l’extension complète. Comme l’étirement en quelque sorte.

Oui, finalement ce n’est pas si différent des athlètes. Et en effet, l’approche musculaire et osseuse est très importante, tout comme la posture d’un chanteur. Il est également essentiel de détendre les muscles du cou et des épaules car ils sont liés au larynx. Donc en plus de l’échauffement vocal, l’échauffement musculaire peut aussi aider.

Je sais qu’il y a des aliments « qui sont bons pour la voix », est-ce vrai ? Il y a certainement des aliments qui peuvent être nocifs. Par exemple, les aliments acides ou difficiles à digérer, il vaut mieux les éviter pour ne pas avoir de reflux. En reprenant la comparaison avec les athlètes, avant un marathon, ils n’ont pas de plats lourds. Ensuite, je crois que si quelque chose plaît et fait du bien à l’esprit, cela fait du bien aussi à la voix, au-delà des règles. Il est clair que le corps doit être soigné.

Et en ce qui concerne l’alcool ou la cigarette ? Il est clair que cela ne fait pas du bien, surtout la cigarette, puis il y a des artistes qui ont fait de merveilleuses carrières sans respecter les règles.

C’est très subjectif donc. Oui. Ensuite, il y a une objectivité, car il est objectif que ce qui est mauvais pour la santé est aussi mauvais pour le chant. Mais en plus de tout cela, il y a aussi la superstition.

Par exemple ? Peut-être que vous avez mangé quelque chose et que vous avez bien chanté ensuite et que vous continuez. Par exemple, il y a des artistes qui mangent des anchois avant de chanter.

Cela me fait penser à Keith Richards qui demandait toujours de la shepherd’s pie, un gratin de viande recouvert de purée, comme porte-bonheur. Beaucoup conseillent cependant de ne pas manger avant une performance. Cela dépend, quelque chose de léger qui fournit des sucres peut être bon. Je conseille à mes étudiants de ne jamais monter sur scène l’estomac vide. On peut manger des glucides légers et facilement assimilables.

Et si on perd la voix avant Sanremo ? Nous venons tout de même d’une période de grippe, de froid, de changements de température. Il y a des remèdes, aussi ici, chacun utilise ses propres méthodes. Les humidificateurs, les inhalations, voire un anti-inflammatoire en vente libre. Si cela ne s’améliore pas, alors selon l’avis du médecin, on en arrive aux corticoïdes.

Il y a un risque de ne pas la récupérer ? Bien sûr, il y a un risque. Si le rhume est important mais n’atteint pas les cordes vocales, on peut encore chanter si l’on a une bonne technique, peut-être que la voix ne sera pas brillante mais on y arrivera. En revanche, si ce sont des laryngites ou des pathologies touchant les cordes vocales, la reprise est plus lente.

La légende raconte que certains artistes se taisent pendant des jours avant une performance pour préserver leur voix. Si la voix est compromise, le repos vocal est utile, mais même s’ils sont en forme, il doit être utilisé avec parcimonie. Nous devons être conscients que c’est un organe qui doit être soigné. Par exemple, si pendant un concert j’ai poussé ma voix un peu plus parce que la chanson nécessitait également un effort physique, alors je dois savoir comment compenser.

Et ici, je dirais surtout lorsque vous devez chanter pendant cinq soirées consécutives à Sanremo. Oui, le chanteur doit avoir à l’esprit qu’il sera là pendant cinq soirées, il est nécessaire de mesurer sa voix. Les jours suivants, peut-être il parle moins. Ensuite, il est très important d’avoir un phoniatre et un médecin de référence. C’est une figure fondamentale pour comprendre si notre usage vocal est sain ou risque de nous causer des problèmes à l’avenir.

À propos de figures fondamentales, le rôle du coach vocal est également crucial. Bien sûr. Le coach vocal suit l’artiste, connaît ses particularités, ses points faibles et l’aide également dans le choix des chansons. Par exemple, comprendre s’il est dans la bonne tonalité, s’il force sa voix, s’il est dans la tessiture appropriée. Ce sont des figures fondamentales, et s’ils sont bons, ils peuvent faire la différence entre une carrière et une autre.

Il y a un risque de perdre sa voix à cause du stress ou de l’émotion ? Je pense, par exemple, à ceux qui montent sur scène de Sanremo pour la première fois. Eh bien, cela peut arriver, je ne l’exclurais pas. J’ai déjà eu des élèves qui, en raison de blocages psychologiques, ne réussissaient pas à émettre le moindre son.

Que recommanderiez-vous aux artistes qui participent au festival ? Bien se préparer, préparer sa voix et résoudre les problèmes techniques avant de monter sur scène.

Et quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu et qui vous a accompagné tout au long de votre carrière ? Chercher la vérité de sa voix, de son propre son, ne jamais imiter quelqu’un d’autre. Il faut rester fidèle à sa propre tonalité, à son propre volume sans chercher autre chose.