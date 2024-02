Ce groupe d’orques avec quelques petits est resté piégé dans la glace dans le nord du Japon

Environ 13 cétacés ont été repérés par un chercheur au large de la côte de la péninsule septentrionale de Shiretoko : les images diffusées par les médias locaux montrent les animaux en grande difficulté alors qu’ils essaient péniblement de sortir la tête de l’eau pour respirer.

Une vidéo provenant du Japon fait le tour du monde, montrant un troupeau d’orques piégées dans la glace près de la côte de Rausu, dans la péninsule septentrionale de Shiretoko. La vidéo, diffusée le mardi 6 février par la chaîne publique NHK, montre un groupe d’environ 13 orques, dont certains jeunes, qui tentent d’émerger de l’eau pour prendre de l’air, avec une difficulté évidente, entravées par les plaques de glace qui les entourent et les emprisonnent.

Pourquoi la vie des animaux est-elle en danger ?

Les images ont été capturées par un drone par Seiichiro Tsuchiya, un spécialiste de la vie marine qui se trouvait dans la péninsule pour mener des recherches sur les lions de mer. « J’ai vu environ 13 orques qui sortaient la tête par un trou dans la glace. On aurait dit qu’elles se battaient pour respirer », a-t-il raconté aux médias locaux. En effet, les plus grands cétacés peuvent passer de longues périodes sous l’eau, mais les orques ne peuvent pas résister plus que quelques minutes avant de devoir remonter pour respirer.

Le troupeau d’orques dans la vidéo semble faire de son mieux pour respirer. Selon les dernières informations des médias locaux, les orques n’étaient plus sur les lieux où elles avaient été filmées mercredi matin, ce qui est encourageant – rapportent les responsables de la garde côtière – car cela indique que les animaux ont réussi à s’échapper et à se mettre en sécurité.

Impossible de les sauver

Toutes les conditions étaient réunies pour une opération de sauvetage, mais un responsable de la garde côtière a expliqué à la chaîne de télévision japonaise que toute opération était impossible en raison de l’épaisseur des plaques de glace. « Nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre que la glace se brise et qu’elles parviennent à s’échapper de cette manière », a déclaré un responsable de Rausu à la NHK.

La mer au large de l’est de Hokkaido, l’île principale la plus septentrionale du Japon, est recouverte de glace dérivante chaque hiver. Bien que la crise climatique et l’augmentation des températures aient réduit la présence de glace ces dernières années, les médias locaux ont expliqué que ces jours-ci, les plaques de glace pourraient être devenues plus grandes en raison d’une vague de froid soudaine. De plus, le manque de vent aurait entravé encore davantage leur mouvement.

Les médias locaux ont signalé que bien que rares, des incidents similaires se sont déjà produits à Rausu. En 2005, neuf orques sont mortes après avoir été piégées dans la glace dérivante dans la même zone.

Où se trouvent les orques en danger ?

Selon les médias japonais, les images proviennent d’un point à environ 1 km de la côte de Rausu, dans la péninsule de Shiretoko, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbre pour sa faune abondante. Il s’agit de la localité la plus au sud dans l’hémisphère septentrional où il est possible d’observer la glace marine arctique provenant de 1 000 km de distance.