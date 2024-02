En Nouvelle-Zélande, il y a une grande « anomalie magnétique » et peut-être avons-nous compris pourquoi

Détectée dans les profondeurs du lac Rotorua, un bassin situé à l’intérieur de l’ancien cratère d’un volcan endormi dans le nord de la Nouvelle-Zélande, une « anomalie négative » provoque une réduction locale du champ magnétique terrestre : une nouvelle étude pourrait avoir découvert la cause de cette irrégularité.

Carte du fond du lac Rotorua, Nouvelle-Zélande / Credit: Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited (GNS Science)

Dans les profondeurs du lac Rotorua, un bassin volcanique dans le nord de la Nouvelle-Zélande, une grande « anomalie magnétique négative » provoque une réduction locale du champ magnétique terrestre. Détectée lors de la cartographie du fond du lac, cette anomalie se trouve dans la région méridionale du bassin et, selon les scientifiques de l’Institut des sciences géologiques et nucléaires (GNS Science) de Nouvelle-Zélande qui ont mené l’enquête, elle correspond à une « irrégularité du flux de chaleur » (probablement de l’eau chaude remontant du bas vers le fond du lac) identifiée dans la même région. Dans cette même région, il y a également plusieurs cratères qui sont probablement des cavités d’éruption hydrothermale.

Pourtant, soulignent les chercheurs, en mesurant le magnétisme des roches volcaniques, on observe généralement des anomalies très positives. Dans le cas du lac Rotorua, en revanche, « l’anomalie observée est négative », laissant supposer qu’il y a quelque chose dans les profondeurs du lac capable de faire varier le signal magnétique terrestre de « plusieurs centaines de nanoteslas (nT) ». Pour comprendre l’origine du phénomène, les scientifiques du GNS Sciences ont donc effectué une cartographie complète de la gravité, du flux magnétique et du flux de chaleur du fond du lac, trouvant ainsi une explication possible de l’anomalie.

La cause de l’anomalie magnétique négative dans le lac Rotorua (Nouvelle-Zélande)

La cartographie du lac Rotorua a fourni des détails sans précédent sur le fond de ce bassin, révélant l’existence de cratères d’éruption, d’une ancienne rivière et, comme mentionné précédemment, une grande anomalie magnétique dans la région méridionale du lac. Elle montre également, pour la première fois, que les systèmes hydrothermaux du continent « s’étendent dans les profondeurs cachées du lac », où ils donnent lieu à une interaction complexe entre les parties terrestres et lacustres du même système géothermique.

En d’autres termes, le lac Rotorua, situé à l’intérieur de l’ancien et massif cratère d’un volcan endormi, a un fond beaucoup plus structuré que ce qui avait été pensé jusqu’à présent. « Voir sa cartographie a été comme mettre des lunettes pour la première fois, lorsque l’on ne se rendait pas encore compte qu’on en avait besoin », a expliqué l’auteur principal de l’étude, le géologue Cornel de Ronde du GNS Science. « Enfin, en mettant ces lunettes, on peut voir les petits détails ».

En particulier, dans la région où les chercheurs ont observé l’anomalie magnétique, il y a également une légère irrégularité du flux de chaleur, probablement due à des fluides hydrothermaux qui remontent jusqu’au fond du lac. Au fil du temps, en passant à travers les roches volcaniques qui contiennent normalement de la magnétite (un minéral fortement magnétique qui s’aligne sur le champ magnétique terrestre), la chaleur de ces fluides pourrait avoir transformé la magnétite en un minéral appelé pyrite, ou « l’or des fous », qui ne présente pratiquement aucun signal magnétique. Sa présence diminuerait significativement le signal magnétique, expliquant l’anomalie négative.

Carte de l’intensité magnétique totale du lac Rotorua, en Nouvelle-Zélande. Dans la région méridionale du bassin, on observe une anomalie magnétique négative de plusieurs centaines de nanoteslas (nT), due à la présence de pyrite dans les roches volcaniques / Credit: GNS Science

« Dans la carte (de l’intensité magnétique totale), cela est indiqué en couleur indigo, qui recouvre les cratères des éruptions hydrothermales qui sont associés à une intensité magnétique très faible ou absente », ont précisé les chercheurs. « Combinées, les données sur l’intensité magnétique et le flux de chaleur conductif fournissent une bonne preuve du fait que la région est un système hydrothermal actif depuis un certain temps ».

Malgré toute cette activité, la température de l’eau près du fond du lac est généralement d’environ 14 °C. Cela s’explique par le fait que le lac est si grand qu’il contient suffisamment d’eau fraîche pour contrer la chaleur qui monte du bas, ce qui fait varier la température d’à peine 1 °C en un mois. « Personne ne s’en apercevrait en nageant dans le lac, mais les instruments le peuvent », a conclu de Ronde.</p