La NASA t’offre un voyage sur la Lune : envoie ton nom et fais partie de l’histoire spatiale

Vous pouvez envoyer votre nom sur la Lune grâce à la nouvelle mission de la NASA

Alors qu’il n’est pas encore possible de voyager comme touriste vers le satellite naturel de la Terre, la NASA offre la possibilité d’envoyer votre nom sur la surface lunaire à bord de son premier rover lunaire robotique, le VIPER. Le nom fait référence au Véhicule d’Exploration Polaire pour la Recherche de Volatiles et a pour objectif d’explorer l’environnement extrême du pôle sud de la Lune à la recherche de glace ou d’autres ressources potentielles qui pourraient être utiles pour les futures missions habitées.

Pour participer à cette initiative, il vous suffit de vous rendre sur le site web de la NASA et d’entrer votre nom ainsi qu’un code d’accès personnalisé (PIN). Ainsi, vous pourrez créer votre carte d’embarquement, que vous pourrez télécharger et imprimer. Votre nom sera inclus sur une clé USB qui sera transportée à bord du VIPER, dont le lancement est prévu pour la fin de l’année 2024. De plus, vous pourrez suivre l’état de la mission et voir où se trouve votre nom sur la Lune.

Qu’est-ce que le VIPER et que fera-t-il sur la Lune ?

Le VIPER est le premier rover lunaire robotique de la NASA et fait partie du programme Artemis, qui vise à ramener des astronautes sur la surface lunaire. Le VIPER entreprendra une mission dans la région du pôle sud lunaire, où l’on pense qu’il y a de grandes quantités d’eau gelée et d’autres volatiles, c’est-à-dire des substances qui peuvent facilement se convertir en gaz.

La mission durera 100 jours, au cours desquels le rover parcourra plusieurs kilomètres, le long des bords des cratères et occasionnellement dans des cratères à l’ombre permanente, qui sont parmi les endroits les plus froids de notre système solaire. Le VIPER emportera quatre instruments scientifiques pour prélever des échantillons de différents types de sols, d’environnements lunaires, mesurer la localisation, la concentration en glace d’eau et d’autres ressources.

Il sera le premier rover à cartographier les ressources sur un autre corps céleste et approfondira notre compréhension de la distribution de l’eau gelée et d’autres volatiles sur la Lune, de leur origine cosmique et de ce qui les a maintenus préservés dans le sol lunaire pendant des milliards d’années. Le VIPER aidera également à guider les futures missions humaines, car ces ressources pourraient être exploitées pour soutenir l’exploration humaine sur la Lune, sur Mars et au-delà.

En envoyant votre nom, vous contribuez à l’avancement de la science et de la technologie, et soutenez la NASA dans son objectif de retourner sur la Lune pour y rester. De plus, vous pouvez vous vanter d’avoir votre nom sur la Lune auprès de vos amis et de votre famille.