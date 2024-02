Date de sortie de ‘Beverly Hills Cop: Axel F’, le retour d’Eddie Murphy en tant que super-détective

Il va passer 40 ans depuis l’original et Axel ne semble pas vieillir

Axel et les nouveaux protagonistes

En 1984, Eddie Murphy, aux côtés du réalisateur Martin Brest, nous a offert l’une des meilleures sagas de détectives des années 80 et 90 avec Le Flic de Beverly Hills, connu internationalement sous le nom de Beverly Hills Cop. Et maintenant, 40 ans après le film original, l’acteur charismatique américain reviendra à ses anciennes habitudes grâce à Beverly Hills Cop: Axel F.

Initialement prévu pour un été 2024 non spécifique, Beverly Hills Cop: Axel F sortira finalement sur Netflix le mercredi 3 juillet, une date que nous avons pu connaître grâce à certains comptes de la société sur les réseaux sociaux, bien que la maison mère ainsi que la branche espagnole n’aient pas relayé cette information.

Réalisé par l’Australien Mark Molloy en remplacement d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui ont préféré se concentrer sur Batgirl, le film explorera le présent du détective Axel Foley. Taylour Paige rejoindra également la distribution en tant que fille avocate du détective, qui l’entraine dans une affaire en Californie. Dans ce nouveau contexte, Foley se retrouvera en conflit avec un officier spécial de la police de Los Angeles, interprété par Kevin Bacon, et s’associera avec un nouveau partenaire, Joseph Gordon-Levitt, créant une combinaison comique qui n’aura rien à envier aux films originaux, où Foley formait un trio des plus inhabituels avec Billy Rosewood (Judge Reinhold) et John Taggart (John Ashton), que nous verrons également une nouvelle fois en action.

La trilogie originale

La saga Le Flic de Beverly Hills suit les exploits du détective intrépide et ingénieux, Axel Foley, interprété par Eddie Murphy. Foley, un policier de Détroit, se retrouve au milieu de cas de criminalité et de corruption, apportant son style peu conventionnel mais efficace à Los Angeles. Avec un sens de l’humour distinctif et une capacité à contourner les règles, Foley se lance dans des enquêtes risquées et pleines d’action, affrontant de puissantes organisations criminelles tout en conservant son intelligence et son charisme, devenant une icône du cinéma d’action et de comédie des années 80 et 90.